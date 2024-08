Sakamoto Days celebra la fine di My Hero Academia con uno sketch

Anche Sakamoto Days, come tutte le altre serie serializzate su Weekly Shonen Jump, sta salutando il manga di My Hero Academia con uno speciale tributo. Lo fa con uno sketch speciale nel nuovo capitolo della serie. My Hero Academia ha ufficialmente concluso la sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con l’uscita del capitolo 430. E ciò significa che l’avventura di Midoriya è terminata dopo dieci anni. Ciò ha portato a tanti tributi da parte dei fan di tutto il mondo, e alcuni vengono da altri importanti mangaka pubblicati sulla rivista. Il mangaka di Sakamoto Days, Yuto Suzuki, è andato un po’ oltre con il suo tributo al gran finale di My Hero Academia.

Suzuki ha condiviso uno speciale messaggio di addio a My Hero Academia sulla rivista Weekly Shonen Jump dicendo: “Congratulazioni per aver completato My Hero dopo dieci anni. Essere nella stessa rivista è stato l’orgoglio della mia vita“. Il mangaka ha anche nascosto un piccolo tributo con la copertina del capitolo 177 di Sakamoto Days. Questa pagina a colori vede Taro Sakamoto e la gang pulire una piscina mentre Shin Asakura piange nel leggere la conclusione di My Hero Academia.

Per quanto riguarda Sakamoto Days, gli ultimi capitoli della serie manga di Yuto Suzuki sono disponibili gratuitamente sul servizio MangaPlus di Shueisha. Inoltre la serie in questione farà anche il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo da gennaio 2025 su Netflix, ma non ha una data di uscita ufficiale al momento. Masaki Watanabe dirigerà il nuovo anime per TMS Entertainment con Taku Kishimoto che supervisionerà le sceneggiature e Yo Moriyama che si occuperà dei character design.

L’anime di Sakamoto Days ha anche confermato i seguenti doppiatori:

Tomokazu Sugita nei panni di Taro Sakamoto

Nobunaga Shimazaki doppierà Shin Asakura

Ayane Sakura sarà Lu Shaotang

Nao Tōyama nei panni di Aoi Sakamoto

Hina Kino doppierà Hana Sakamoto

Ryota Suzuki darà la sua voce a Heisuke Mashimo

Miyari Nemoto sarà Piisuke

Le vicende ruotano attorno a Taro Sakamoto che svolge l’attività di assassino. Temuto e ammirato da chiunque lo conosca, un giorno si innamora e di conseguenza, per amore, si ritiratosi dal lavoro. Quindi il ragazzo si sposa e, con la paternità e il trascorrere del tempo, ingrassa. Il paffuto gestore di un tranquillo negozio di quartiere è in realtà un ex sicario leggendario intento a proteggere la sua famiglia dai pericoli.

Fonte – Comicbook