My Hero Academia: Horikoshi annuncia la conclusione del manga in 5 capitoli

My Hero Academia è tra i migliori manga shonen presenti sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E adesso c’è un aggiornamento molto importante da riportare per tutti i fan della serie. Dopo quasi 10 anni di pubblicazione, My Hero Academia è davvero pronto a concludersi. Alcune settimane fa infatti, il mangaka Kohei Horikoshi ha dato vita a un epilogo che ha segnato la la fine della guerra contro All For One. E adesso Horikoshi ha annunciato il finale del manga, che sarà diviso in cinque capitoli.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla redazione di My Hero Academia. Sui social media, Horikoshi ha pubblicato una lettera indirizzata a tutti i fan, parlando della fine del manga. E in questa occasione ha potuto condividere che sono solo cinque i capitoli che dividono My Hero Academia dalla conclusione. È possibile leggere il suo messaggio completo di seguito:

“Mi scuso per la pausa di due settimane. Il mio programma si è accumulato. Mancano solo cinque capitoli alla fine del manga. Alcuni potrebbero pensare: ‘Mancano ancora cinque capitoli?!’ mentre altri potrebbero pensare: “Mancano solo cinque capitoli?!” ma farò del mio meglio per assicurarmi che in entrambi i casi si possa godere di questi ultimi cinque capitoli con Deku e gli altri. È stata una strada difficile, ma sono riuscito a seguire Deku e i suoi amici per quasi 10 anni grazie a tutti coloro che hanno continuato a leggere. È stato un sogno. Grazie mille!!“.

Come si può capire dalla parole condivise dal mangaka, My Hero Academia si concluderà in soli cinque capitoli, e ciò significa che è tutto già pianificato. A meno che non arrivino sorprese, la serie terminerà il 5 agosto in Giappone. Naturalmente, questo aggiornamento di grande impatto offre ai fan la possibilità di recuperare tutti i capitoli precedenti della serie prima del suo ufficiale addio. Il manga di successo è disponibile sull’app Shonen Jump.

Oltre al manga, però, la serie televisiva è ancora in corso e infatti è tornata quest’anno sul piccolo schermo con la settima stagione.

