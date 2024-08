Dandadan: annunciata la pausa estiva del manga

Il manga Dandadan scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu è pronto ad andare in pausa. Recentemente, il manga ha appena svelato uno dei cliffhanger più importanti, lasciando i fan sulle spine e a mettere in discussione tutto ciò che finora si conosce sulla serie. Invece di dare seguito al teaser, il mangaka Tatsu Yukinobu ha annunciato che si prenderà una breve pausa. Quindi Dandadan tornerà con un nuovo capitolo direttamente a settembre.

L’annuncio è arrivato oggi, dopo la pubblicazione del capitolo più recente di Dandadan. In questa occasione i fan hanno appreso che la serie soprannaturale di successo si prenderà una pausa. Yukinobu si fermerà e sospenderà la sua attività per tutto il mese di agosto. Quindi, anche se non ci saranno nuovi capitoli di Dandadan per alcune settimane, coloro che sono indietro possono approfittarne per rimettersi in carreggiata.

Ovviamente, il ritorno del manga è già programmato ma ci sono anche altri progetti imperdibili. Stiamo parlando dell’adattamento anime, la cui finestra di uscita è ad ottobre, invece il manga tornerà il 3 settembre. Dopo la sua anteprima mondiale all’Anime Expo, l’anime di Dandadan ha ricevuto tantissimi elogi. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul suo grande debutto autunnale e il manga tornerà in tempo per supportare tale evento.

Serializzato sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shūeisha a partire dal 6 aprile 2021, tutti I capitoli sono raccolti e pubblicati in volumi tankōbon dal 2021.

Gli eventi ruotano attorno al protagonista principale Ken Takakura. Si tratta di un ragazzo vittima di atti di bullismo. Un giorno, il giovane inizia a dialogare per caso con la sua compagna di classe Momo Ayase. I due iniziano a conoscersi e si scopre che Ken è un fanatico dell’occulto, mentre Ayase crede soltanto nei fantasmi. I due, per una scommessa, decidono di recarsi separatamente in zone associate sia all’occulto che al soprannaturale. Visitando i rispettivi luoghi, entrambi si devono ricredere ed è così che inizia la loro avventura.

Fonte – Comicbook