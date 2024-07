Solo due le uscite targate Panini Comics del 1 agosto 2024, ed entrambe legate al mondo di Star Wars: L’Alta Repubblica, ovvero l’era che precede l’inizio della continuity cinematografica e che è recentemente arrivata sul piccolo schermo con le serie The Acolyte e Young Jedi Adventures.

Proprio L’Ombra dello Starlight, la miniserie a fumetti raccolta in volume questa settimana, rappresenta l’inizio della Fase III dell’operazione crossmediale de L’Alta Repubblica, ovvero la fase conclusiva che si concluderà in un periodo poco precedente alla serie tv The Acolyte. Stessa fase di cui fa parte anche il romanzo Fuga da Valo, anch’esso in uscita in questi giorni.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1 agosto.

Le uscite Panini Comics del 1 agosto 2024

Star Wars: L’Alta Repubblica – L’Ombra dello Starlight

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Shadows of Starlight (2023) #1/4

Il volume che fa da raccordo fra la Fase I e la Fase III dell’Alta Repubblica! Dopo la caduta del Faro Starlight per mano dei Nihil di Marchion Ro, il Consiglio dei Jedi ha richiamato i suoi Cavalieri da ogni dove e implementato misure d’emergenza. Il Maestro Yoda ha un piano per salvare l’Ordine e la galassia, ma per metterlo in pratica dovrà addentrarsi nel lato oscuro della Forza!

Star Wars Romanzi: L’Alta Repubblica – Fuga da Valo

23,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Escape from Valo

I Nihil controllano un’area dello spazio conosciuta come Zona di Occlusione, dove nessuno è al sicuro, men che meno i Jedi. Il Padawan Ram Jomaram è intrappolato dietro le linee nemiche e fa del suo meglio per aiutare la gente del pianeta Valo a sopravvivere mantenendo nascosta la sua identità. Quando Ram scopre un trio di giovani Jedi che vivono tra le rovine dello zoo cittadino, si ritroverà in una posizione che non avrebbe mai potuto immaginare: quella di leader! Un romanzo per lettori di tutte le età ambientato nello stesso periodo della serie Star Wars: The Acolyte in uscita a giugno su Disney+!