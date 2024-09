Imaginary di Jeff Wadlow arricchisce la collezione Eagle Pictures home video dedicata a Blumhouse, casa di produzione indipendente fondata nel 2000 da Jason Blum e dedicata al genere. Tra gli importanti franchise prodotti, ricordiamo Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio, Sinister e Ouija. È poi passata anche a produrre serie televisive. Ora al cinema il remake Speak No Evil con James McAvoy.

Il film è pubblicato nei formati DVD, Blu-ray e 4K, tutti in semplici amaray di plastica con custodia colorata a tema. Perfetto per la collezione Blumhouse.

Già alla regia di Obbligo o verità sempre per Blumhouse e Nickname: Enigmista, Jeff Wadlow dirige un horror familiare. Il film racconta di una famiglia alle prese con un inquietante giocattolo. Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dov’è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy.

Fin da subito la bambina sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell’orso di peluche che lei credeva.

Tra gli extra il making of con la realizzazione del film. Un dietro le quinte per scoprire insieme al regista e al cast com’è stato mettere in scena i due mondi. Quello della casa d’infanzia della protagonista e quello della fantasia sua e di Alice, con cui si sono sbizzarriti a livello creativo per dare forma agli incubi delle due. In modo molto più artigianale e con un set dal vivo, piuttosto che ricorrere ad effetti speciali e visivi, alla computer grafica e ad un lavoro molto digitale e poco analogico. Come se fosse un parco dei divertimenti horror ma all’interno di un’abitazione.