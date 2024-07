Mark Waid e Chris Samnee firmano Batman and Robin: Year One

La DC Comics ha annunciato una nuova serie di 12 numeri, Batman and Robin: Year One, realizzata dagli autori Mark Waid (autore peraltro dell’evento Batman Vs Robin)e Chris Samnee in uscita ad ottobre.

In Batman and Robin: Year One, mentre Bruce Wayne si abitua alla vita dopo l’adozione dell’orfano Dick Grayson, un misterioso nuovo boss del crimine, chiamato il Generale, è arrivato a Gotham per rivendicare la città distruggendo le altre mafie. Ma qual è il suo legame con Due Facce? Batman e la sua nuova spalla, Robin, sono alla ricerca di risposte, ma ci vorrà tutto quello che hanno per gestire entrambi i lati del loro rapporto come padre e figlio e come dinamico duo, con il presente e il futuro di Dick Grayson in bilico!

Variant cover for @DCOfficial BATMAN & ROBIN: YEAR ONE #1 by Mark Waid and @ChrisSamnee

Amazing cover colors by @_matlopes_ pic.twitter.com/Geo54NOmOu — Matteo Scalera (@ScaleraMatteo) July 19, 2024

A proposito del tono di Batman and Robin: Year One, Mark Waid ha dichiarato:

“Anche se Batman e Robin sono i protagonisti di questa storia e hanno la maggior parte del tempo a disposizione, nel suo cuore non è una storia di Batman/Robin, ma di Bruce/Dick. Si svolge solo un mese o due dopo che Bruce ha adottato Dick, e Bruce si sta rendendo conto di non avere idea di come fare da padre a un bambino di quell’età. Non ha un modello di riferimento: il suo stesso padre era già morto da tempo quando aveva l’età di Dick. Nulla di ciò che ha fatto lo ha preparato a questo, e anche Alfred, per quanto sia saggio, non ha molta esperienza in materia”.

interior art for batman & robin year one by mark waid and chris samnee. chris samnee doing a batman book…literally nothing else matters to me pic.twitter.com/YyvHVCc58Q — . (@batmancurated) July 17, 2024

Dal canto suo, Chris Samnee si è espresso così:

“Dick è tutto ciò che Bruce non è: impetuoso, esuberante, spericolato. Ma è anche preciso; sa atterrare. Prende ordini quando gli sembrano sensati, ma è pronto a improvvisare, mettendo alla prova il suo ruolo all’interno del Dinamico Duo. Le prime pagine che vedrete mostreranno come si comporteranno e come reagiranno quando si avventureranno insieme a Gotham City in pattugliamento. Non vediamo l’ora che questa storia venga finalmente raccontata”.