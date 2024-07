L’universo di “One Piece” su Netflix continua a espandersi con nuove voci che coinvolgono Xolo Maridueña, noto per il suo ruolo in “Cobra Kai”, nel ruolo di Portgas D. Ace nella seconda stagione della serie. Durante un episodio del podcast The Lone Lobos, Maridueña ha discusso la possibilità di interpretare Ace, rivelando che, sebbene considererebbe un onore assumere tale ruolo, deve ancora sottoporsi ai provini come tutti gli altri. Queste dichiarazioni hanno alimentato le speculazioni dei fan e l’entusiasmo cresce attorno alla possibilità di vederlo vestire i panni del carismatico e amato personaggio.

Questa possibile scelta di casting segue una serie di aggiornamenti e rumors che hanno preceduto l’inizio della produzione della seconda stagione di “One Piece” su Netflix, attualmente in corso in Sudafrica. Maridueña, con il suo background in scene d’azione e arti marziali, sarebbe una scelta intrigante per il ruolo di Ace, noto per le sue potenti abilità di combattimento e il tragico destino nel mondo di “One Piece”.

La serie live-action di “One Piece” ha suscitato reazioni miste da parte dei fan del manga e dell’anime originale, con molti che attendono con trepidazione di vedere come i personaggi iconici saranno trasposti in questa nuova versione. La potenziale aggiunta di Maridueña al cast, insieme alle promesse di una narrazione fedele allo spirito dell’opera originale di Eiichiro Oda, offre una nuova ragione per attendere con interesse i futuri episodi della serie.

L’interesse attorno alla figura di Xolo Maridueña come possibile Ace si inserisce nel contesto di un ampio dibattito sui casting per la serie “One Piece” di Netflix, riflettendo la cura nella scelta degli attori che dovranno incarnare i personaggi tanto amati della saga. La possibilità che Maridueña possa unirsi al cast rispecchia l’ambizione del progetto di connettere visivamente e tematicamente con il pubblico globale, mantenendo l’essenza del manga originale. Questa prospettiva potrebbe portare una nuova energia alla serie, rinnovando l’interesse sia dei fan di lunga data che dei nuovi spettatori.