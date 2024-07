Il mondo del manga “Kagurabachi” è in subbuglio dopo recenti sviluppi che potrebbero portare alla creazione di un anime. Nato nel settembre 2023, “Kagurabachi” non ha ancora festeggiato il suo primo anniversario ma è già uno dei manga più popolari pubblicati da Shueisha, grazie alla sua trama avvincente e personaggi intensi.

Le voci su un possibile adattamento anime sono iniziate poco dopo il lancio del manga, quando i fan hanno iniziato a chiedere che le avventure di Chihiro e la sua spada vendicativa fossero trasposte sullo schermo. Queste speculazioni hanno guadagnato ulteriore credibilità a dicembre 2023, quando sono emersi documenti legali per il trademark di “Kagurabachi” che includevano una categoria specifica per l’animazione. Tuttavia, è importante notare che, sebbene questo passaggio sia cruciale per la protezione dei diritti d’autore, non implica necessariamente che un progetto anime sia già in produzione.

Nonostante la Shueisha abbia già applicato questo procedimento per altri manga di successo, molti dei quali non hanno ancora ricevuto un adattamento anime, la registrazione del trademark rappresenta un passo avanti verso la possibilità di vedere “Kagurabachi” in versione animata. Con soltanto alcuni archi narrativi pubblicati finora e il manga ancora in una fase relativamente precoce della sua vita, la questione non è tanto se “Kagurabachi” diventerà un anime, ma piuttosto quando.

L’attesa e l’entusiasmo attorno a “Kagurabachi” dimostrano il forte legame che i fan hanno già sviluppato con la storia di Chihiro, un giovane che aspira a diventare un grande fabbricante di spade come suo padre, prima che una tragedia familiare lo spinga sulla via della vendetta. Questa trama di battaglie epiche e vendetta personale ha tutte le carte in regola per un adattamento anime di successo.

Per i fan impazienti di vedere “Kagurabachi” prendere vita in un anime, il futuro sembra luminoso, anche se potrebbero dover attendere ancora un po’ per vedere confermato ufficialmente il progetto. Nel frattempo, il manga è disponibile sull’app Shonen Jump, dove i nuovi lettori possono scoprire perché “Kagurabachi” ha già catturato l’attenzione di così tanti appassionati.

Fonte Comic Book