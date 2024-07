Vought Rising, il prequel di The Boys con Jenson Ackles e Aya Cash

La serie The Boys di Prime Video sta per avere un altro spin-off: Vought Rising, una serie prequel incentrata sui sinistri e sempre giovani Supes Soldatino e Stormfront, ambientata nella New York degli anni ’50.

Il creatore dello show originale Eric Kripke, il produttore esecutivo Paul Grellong e gli attori Jensen Ackles e Aya Cash, che sono apparsi da remoto, hanno annunciato la notizia durante un panel al San Diego Comic-Con 2024 il 26 luglio. Grellong sarà lo showrunner della nuova serie.

Introducing the next deranged entry into the world of The Boys: VOUGHT RISING, starring Jensen Ackles and Aya Cash. Set in the 1950s, exploring the early exploits of Soldier Boy and a supe you know as Stormfront. Only advice for now is keep your hands off the fucking shield. pic.twitter.com/Ss9lqnnbP3

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 26, 2024