Boichi (Dr. Stone) annuncia un nuovo progetto manga!

Boichi è pronto a tornare con un nuovo progetto manga imperdibile. Da anni ormai, quest’ultimo è uno dei migliori mangaka in attività, come attestato anche dal grande numero di fan. Da Sun-Ken Rock a Dr. Stone, il mangaka non ha di certo registrato pochi di successi. Ora, sembra che stia andando avanti con un progetto completamente nuovo, quindi i fan di Boichi farebbero meglio a prestare molta attenzione a Shonen Jump questo mese.

Dopo tutto, un nuovo aggiornamento dal Paese del Sol Levante ha confermato che Boichi sta lavorando a un nuovo one shot. Il progetto, intitolato Childhood’s Endo, promette di essere un solido dramma fantascientifico. Il nuovo progetto sarà disponibile su Shonen Jump+ il 29 luglio, quindi tutti gli occhi sono puntati su Boichi mentre la data di uscita si avvicina.

Boichi è noto per essere sempre impegnato e Childhood’s Endo sarà il suo progetto più recente. Sulla scia di Dr. Stone, ha partecipato ad alcune uscite manga come One Piece – Episodio A e He Was There. Ora, questo nuovo one shot che sarà pubblicato su Shonen Jump si aggiunge alla lista, quindi i fan sperano che ci saranno altre novità all’orizzonte per Boichi.

Naturalmente, Dr. Stone è ancora impegnato nonostante il manga sia terminato. Iniziato a marzo 2017 con Boichi come illustratore e scritto da Riichiro Inagaki su Weekly Shonen Jump, la serie di fantascienza apocalittica si è conclusa dopo cinque anni di pubblicazione. Ora tutti i fan stanno seguendo l’adattamento anime, al momento in corso anche se non per molto. Infatti la quarta e ultima stagione è stata annunciata da TMS Entertainment.

Dr. Stone è ambientato nell’anno 5738. in cui da migliaia di anni l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una catastrofe naturale. Ooki Taiju riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi così di fronte ad una realtà completamente diversa da quanto ricordava, dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge con il suo amico Senkuu, un giovane e geniale scienziato anche lui risvegliatosi qualche mese prima. Insieme, i ragazzi sperano di scoprire la causa dietro all’improvvisa tramutazione in pietra e, nel frattempo, di trovare una cura.

