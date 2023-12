Dr. Stone: annunciata la quarta stagione dell’anime

Tutti i fan di Dr. Stone stanno per ricevere un aggiornamento molto importante e soprattutto atteso in quanto con il presente articolo riportiamo l’annuncio della quarta stagione dell’anime!

La quarta stagione dell’adattamento anime è già in lavorazione e soprattutto specifichiamo anche che la prossima uscita sancirà la conclusione della serie anime. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dr. STONE TV Anime Season 4 has been officially revealed through an author comment by Riichiro Inagaki in Weekly Shonen Jump Issue #4/5.

Inagaki adds the series 'will head towards its conclusion' with this new, and presumably final season. pic.twitter.com/5mx3MOcn4E

