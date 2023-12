Dragon Ball Super: svelate le pagine a colori del capitolo 100!

Dragon Ball Super è ormai pronto a rilasciare il tanto atteso capitolo 100 del manga. Si tratta di una delle uscite più importanti del franchise in quanto, come abbiamo anche riportato di recente, introdurrà una novità importante a livello di trama. Il manga disegnato da Toyotaro, raggiungerà il momento culminante dell’arco narrativo che adatta gli eventi del film Super Hero, con il nuovo capitolo in arrivo. Questo infatti porrà ufficialmente fine alla lotta contro Cell Max. E chiaramente tutti i fan sono sempre più impazienti di scoprire come proseguirà il manga dato che ci si aspetta subito un nuovo arco narrativo.

Ad oggi non ci sono informazioni o dettagli su dove andrà a puntare il manga di Dragon Ball Super. Tuttavia i fan dovranno aspettarsi qualcosa di sconvolgente e inaspettato dal capitolo 100. Mentre l’arco narrativo di Super Hero si prepara alla fine, sono molte le domande su cosa potrebbe accadere nel capitolo 100. E nell’attesa del debutto ufficiale del capitolo in questione, vogliamo riportare un’importante anticipazione che vede Gohan al centro dei riflettori. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Super CH100 Colorpages! pic.twitter.com/YlvaTQaMKa — DBHype (@DbsHype1) December 18, 2023

Il capitolo 100 di Dragon Ball Super uscirà ufficialmente il 20 dicembre. Sarà possibile accedere a capitolo gratuitamente, così come per gli altri due capitoli più recenti, e probabilmente porrà fine all’arco narrativo di Super Hero. Queste speciali pagine a colori hanno lo scopo di celebrare il traguardo del centesimo capitolo e sembrano mostrare il momento in cui Gohan Beast lancia l’ultimo cannone speciale su Cell Max.

Non è ancora chiaro se con il nuovo capitolo in arrivo, il manga rivelerà subito alcune anticipazioni su un eventuale arco futuro. Infatti non è escluso che il prossimo capitolo possa mettere la parola fine all’arco narrativo attualmente in corso per lasciare che il manga si prenda una pausa. Dato che il manga di Dragon Ball Super ha al momento un futuro poco chiaro, sicuramente il 2024 sarà un anno cruciale per il franchise. L’anno prossimo il manga nato dalla mente di Akira Toriyama celebrerà i suoi 40 anni dal debutto ufficiale e lo farà con un nuovo progetto anime intitolato Dragon Ball Daima.