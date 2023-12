My Hero Academia: il quarto film anime debutterà in estate 2024

My Hero Academia è una serie shonen molto famosa e amata dai fan, con il manga attualmente nella sua fase finale. Come spesso succede con i manga di successo, anche quello di Horikoshi ha ricevuto una serie anime. Attualmente la settima stagione è in lavorazione e debutterà l’anno prossimo. Ma il franchise ha anche presentato tre film sul grande schermo. Parliamo di My Hero Academia: Two Heroes, Heroes Rising e World Heroes Mission.

Ogni anno, l’evento più atteso dell’anno, il Jump Festa, promette di rivelare nuove informazioni sulle più grandi serie shonen di Weekly Shonen Jump. E con il presente articolo vogliamo riportare che quest’anno i fan hanno ricevuto dettagli non solo sulla settima stagione, ma anche sul nuovo e quarto film dell’anime. Deku e i suoi compagni del Liceo Yuei stanno tornando al cinema per un quarto film e sono trapelati nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi.

Il 2024 sarà un anno molto importante per My Hero Academia, e non solo grazie al film in uscita. La settima stagione dell’adattamento anime tornerà sul piccolo schermo e dovrebbe immergersi nell’arco finale della serie. Attualmente in corso nelle pagine del manga, l’ultima battaglia che concluderà la storia è senza dubbio il più grande conflitto disegnato da Kohei Horikoshi fino ad oggi. E dato che la stagione 7 non sarà quella conclusiva, sarà interessante vedere cosa riserverà il futuro alla serie anime.

Il quarto film di My Hero Academia uscirà in Giappone la prossima estate. Anche se una data di uscita specifica deve ancora essere rivelata, Studio BONES ha confermato che tornerà alla guida del progetto e ha condiviso un nuovissimo poster per dimostrarlo. La storia del film sarà completamente originale e seguirà la stessa struttura dei tre lungometraggi precedenti quando si tratterà di integrarla con la storia principale.

L’ultima volta che la Classe 1-A è arrivata sul grande schermo è stato con My Hero Academia: World Heroes Mission. Questo ha visto Deku incolpato per omicidio di massa gli altri eroi tentavano di abbattere un culto noto come Humarise. Il prossimo anno vedrà anche l’uscita della settima stagione dell’anime, che esplorerà ulteriormente l’arco finale del franchise. Mentre la storia di Deku sta per giungere alla conclusione, sarà interessante vedere se i film di My Hero Academia continueranno a essere rilasciati dopo la fine della storia.

Fonte – Comicbook