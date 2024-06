Sentinels: un gruppo di cyborg a caccia degli X-Men

Questo ottobre, una squadra di soldati – ognuno dei quali è stato segnato durante i conflitti tra supereroi che hanno sconvolto la Terra e potenziato con la nanotecnologia – viene incaricata di arrestare i pericolosi mutanti che minacciano la coesistenza in SENTINELS. Questa miniserie in cinque numeri sarà scritta da Alex Paknadel (RED GOBLIN) e disegnata da Justin Mason (SPIDER-PUNK).

Mentre gli X-Men si riorganizzano sulla scia della caduta di Krakoa, il governo rilancia il suo famigerato programma Sentinelle sotto la guida di Lawrence Trask. Anche lui mutante, Lawrence è maledetto dalle visioni di una guerra apocalittica tra specie e sa esattamente quali mutanti malvagi la scateneranno.

A team of cyborg soldiers hunt the deadliest mutants on Earth! Meet the next generation of #MarvelComics‘ ‘Sentinels,’ coming this October.🧵 pic.twitter.com/qopnYfQd23 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) June 27, 2024

In superficie, la sua nuova linea di Sentinelle sembra essere composta da superuomini potenziati tecnologicamente, ma la verità dietro la loro creazione è più oscura di quanto si possa immaginare. Mentre la prigione di Graymalkin diventa la prigione dei criminali che catturano, i pezzi vanno al loro posto per la nascita di un nuovo importante nemico sulle pagine di SENTINELS che definirà il primo anno dell’era ” From the Ashes ” degli X-Men.

Powered by cutting-edge nanotech, this new generation of Sentinels protects a fragile peace between mutants and humans. But when being a Sentinel is your job – your life – is it possible to stay human? pic.twitter.com/GHpo6L9bjM — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) June 27, 2024

Chi sono le nuove Sentinelle? Il programma originale delle Sentinelle prevedeva la supremazia umana e la paura codificata nei circuiti. Ma ora la loro eredità cade nelle mani dell’umanità mutante! Alimentata da nanotecnologie all’avanguardia, questa nuova generazione di Sentinelle protegge la fragile pace tra mutanti e umani. Ma quando essere una Sentinella è il tuo lavoro, la tua vita, è possibile rimanere umani? Ecco Sawtooth, Lockstep, Drumfire e Voivod, una nuovissima squadra di eroi che affronterà i mutanti più efferati! La loro prima missione: catturare Omega Red!

Learn more about this five-issue limited series set in the X-Men’s From the Ashes era, by Alex Paknadel and Justin Mason: https://t.co/5ObcGjMJFu 🎨: Justin Mason, Nick Bradshaw, Jeremy Wilson, Chris Campana pic.twitter.com/Zo5XeDrNEw — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) June 27, 2024

Ecco le prime dichiarazioni di Alex Paknadel sulla serie:

“Come X-fan fin dalla comparsa dei miei primi denti, non potrei essere più orgoglioso o più entusiasta di condividere SENTINELS con i fan. Questa serie parla di esseri umani imperfetti che fanno un lavoro sporco per una causa sporca, e Justin Mason e io siamo determinati a farvi interessare a ognuno di loro. Qualunque siano le vostre aspettative, vi prometto che questa serie vi sorprenderà”.