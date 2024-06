Bleach TYBW: svelati i primi dettagli sui contenuti originali della terza parte

Bleach tornerà quest’anno sul piccolo schermo con la terza parte della serie anime intitolata La Guerra dei Mille Anni. L’ultimo episodio ha lasciato i fan con Ichigo Kurosaki e la Soul Society impegnati ancora nel tentativo di sconfiggere Yhwach e Wandenreich. La stirpe dei Quincy non ha solo la capacità di rubare i Bankai, ma anche un inesauribile potere a sostegno. Nelle prime due parti della serie anime, i fan hanno potuto vedere anche nuovi contenuti originali che non facevano parte del del manga. Tite Kubo sarà molto più partecipe nella terza parte dell’anime, e sembra che l’imminente ritorno dell’adattamento anime presenterà più materiale originale rispetto alle due parti precedenti.

Due dei creatori dell’anime Blood War dello Studio Pierrot, Hikaru Murata e Tomohisa Taguchi, hanno recentemente colto l’occasione per parlare del ritorno di Bleach. Murata, che dirige l’adattamento anime, ha accennato al nuovo materiale in arrivo: “Nella terza parte e nelle successive continueremo a disegnare elementi originali che piaceranno a tutti, basandoci sulla storia originale, con l’aiuto di Signor Kubo. Sotto la supervisione di Kubo, disegneremo molti contenuti originali per l’anime che non sono presenti nel manga. Per esprimere la “la sensazione di Bleach” al loro interno, lo staff sta lavorando duramente“.

Per dare più informazioni alla dichiarazione di Murata, il produttore Tomohisa Taguchi ha condiviso i seguenti pensieri: “Stiamo creando l’anime non solo per coloro che hanno supportato Bleach attraverso l’anime, ma anche per i fan dell’opera originale. Rispettiamo la visione del mondo del manga ed è questo il punto di partenza dell’anime. Quando aggiungiamo scene originali per l’anime, siamo consapevoli di ciò che i fan vogliono vedere. Come ha detto Murata, è più difficile da produrre rispetto alle scene rappresentate nell’opera originale, ma siamo molto felici che i fan lo stiano apprezzando. Nel terzo video promozionale pubblicato, abbiamo incluso una scena che alludeva al Bankai di Hirako e ci siamo sentiti grati per l’ottima risposta che abbiamo ricevuto in quel momento“.

Dunque è chiaro in quale direzione andrà la terza parte di Bleach, ma i fan sembrano interessati a questo tipo di contenuti, anche se ampiamente criticati in passato.

