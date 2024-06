Dead By Daylight: Dall’Inferno dei videogiochi al mondo dei manga

Dead By Daylight è diventato un nome di rilievo nel mondo dei videogiochi per ottime ragioni. Questo gioco multiplayer combina cacciatori originali e noti assassini che inseguono le loro prede, continuando a crescere e ad espandersi giorno dopo giorno. Grazie alla popolarità del mondo dell’Entità, è stato confermato anche un film live-action. Ora, con un nuovo aggiornamento spaventoso, Dead By Daylight ha annunciato il suo ingresso nel mondo dei manga con una nuova serie antologica che vedrà i suoi assassini inseguire sfortunati civili mentre il bisogno dell’Entità di vittime cresce sempre più.

L’Evoluzione di Dead By Daylight

Dead By Daylight è stato rilasciato per la prima volta su varie piattaforme nel 2016 come gioco di sopravvivenza horror e ha continuato ad aggiungere nuovi e vecchi villain dell’orrore alla sua libreria. Attualmente, include assassini originali come The Trapper, The Wraith, The Hillbilly, The Huntress, The Doctor, e molti altri. Non soddisfatto di avere solo personaggi originali, il gioco ha ampliato il suo roster includendo alcuni dei nomi più grandi del cinema horror. Halloween’s Michael Myers, Hellraiser’s Pinhead, Texas Chainsaw Massacre’s Leatherface, Nightmare on Elm Street’s Freddy Krueger, Child’s Play’s Chucky e molti altri continuano a nutrire l’Entità.

Dead By Daylight Approda nel Mondo dei Manga

Kadokawa, uno dei più grandi editori di manga, ha annunciato che la prossima adattazione manga si intitolerà Dead By Daylight Fan Comic Anthology. Inaspettatamente, i fan dell’horror e dell’anime non dovranno aspettare a lungo per vederlo, poiché il primo volume sarà stampato il 28 giugno. Oltre a intrecciare nuove storie nel mondo del videogioco, la pubblicazione includerà anche un codice per ottenere un portachiavi in-game, rendendo l’acquisto ancora più interessante.

Novità e Aggiornamenti

Oltre ad aggiungere classici villain del genere slasher alla sua libreria, Dead By Daylight ha incluso anche famosi “sopravvissuti” che i giocatori possono interpretare. Uno dei più strani è stato l’attore Nicolas Cage, che ha interpretato se stesso mentre schivava i colpi mortali dei villain dell’orrore. In un recente aggiornamento, è stato confermato che Lara Croft di Tomb Raider si unirà al gioco come DLC, disponibile dal 16 luglio.

Dead By Daylight continua a sorprendere e ad affascinare il suo pubblico, sia attraverso nuovi contenuti di gioco che espansioni in altri media come il manga. L’entusiasmo per questo universo non mostra segni di rallentamento, e con nuove aggiunte e adattamenti, sembra destinato a diventare un fenomeno ancora più grande. Se vuoi vedere come Dead By Daylight continua a dominare il mondo, preparati per le prossime novità che sicuramente terranno tutti con il fiato sospeso.

Fonte Comic Book