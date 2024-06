Minecraft è diventato uno dei giochi più popolari nella storia dei videogiochi. Consentendo ai giocatori di tutte le età di creare i propri ambienti e mondi, il gioco continua a vendere molto bene nonostante sia uscito nel 2011. Non sorprende che i fan degli anime abbiano colto l’opportunità per ricreare ambientazioni tratte dalle loro serie preferite. Anche se l’anime e il manga di Attack on Titan sono giunti alla conclusione, questo non impedisce ai fan di rendere omaggio a Eren Jaeger e al Corpo di Ricerca in Minecraft. Recentemente, un fan ha pubblicato un video che mostra come ha ricreato Shiganshina sui server del gioco.

Il creatore Hajime Isayama si sta godendo la sua pensione dal mondo di Attack on Titan, dopo aver trascorso molti anni a raccontare le storie del Corpo di Ricerca. Fortunatamente per i fan, Isayama sembra disposto a tornare nell’universo della serie, seppur tramite racconti brevi che pubblica sporadicamente. L’esempio più recente è “Attack on Titan: Bad Boy”, incentrato sul Capitano Levi e sui suoi primi anni prima che diventasse un abile cacciatore di Titani e cercasse di salvare un mondo che non comprendeva appieno.

L’Attacco dei Titani in Minecraft

Un giocatore di Minecraft ha ricreato l’intera città di Shiganshina, il primo distretto dove Eren Jaeger, Armin e Mikasa vivevano quando iniziò Attack on Titan. Tutto fu sconvolto nella serie animata quando il Gigante Colossale abbatté le mura e gli eventi orribili cominciarono a susseguirsi per gli abitanti di Paradis. Anche se non è previsto un sequel per il Corpo di Ricerca, i fan continuano a rendere omaggio ai Titani.

Progetti Correlati

Minecraft è pronto a conquistare il mondo in un modo nuovo nel 2025, con l’arrivo di un film live-action il 4 aprile del prossimo anno. Il film vedrà protagonisti Jason Momoa e Jack Black, anche se molte domande restano sul contenuto della trama. Anche Attack on Titan era destinato ad avere un suo film live-action nordamericano, ma Warner Bros. non ha ancora rivelato se il progetto andrà avanti.

Fonte Comic Book