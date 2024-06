Tra le uscite Planet Manga del 27 giugno 2024 troviamo i nuovi volumi lungamente attesi di Natsume degli Spiriti e di Dai Dark, oltre alle conclusioni de L’Usuraio e di Tracce di Sangue.

Inoltre, arriva il manga dedicato a Stitch, il protagonista del classico di animazione Disney Lilo E Stitch, già protagonista di Stitch e il Samurai.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 27 giugno 2024.

Le uscite Planet Manga del 27 giugno 2024

Stitch – Il Manga 1

7,00 €

Stitch – Il Manga 1

Variant

8,00 €

SE AVETE AMATO LILO E STITCH, IL CAPOLAVORO D’ANIMAZIONE DISNEY, PREPARATEVI A UNA NUOVA SPASSOSA AVVENTURA!

Cosa ci fa il nostro alieno preferito in Giappone?! Stitch atterra su un’isola vicino a Okinawa e conosce una ragazzina di nome Yuna, dal carattere decisamente peperino…

Berserk 84

3,00 €

COSA STA SUCCEDENDO SULL’ISOLA DEGLI ELFI?

Di fronte a Gatsu, impotente e sconvolto, il bambino dai capelli neri si è trasformato in Grifis. Dopodiché dalla terra fuoriescono spiriti oscuri che divorano chi entra in contatto con loro… Godiamoci il nuovo arco narrativo, realizzato grazie alla supervisione del sensei Kouji Mori.

Natsume degli Spiriti 30

9,90 €

UN VOLUME INTRISO DI DELICATA MALINCONIA

Una villa in cui un uomo si è dedicato per anni alle ricerche sugli spiriti, al punto da attirarsi una strana nomea. All’interno di quelle pareti, una strana presenza e una musica spingono Natsume a indagare…

Dai Dark 7

7,50 €

ZAHA SANKO È UNA BISTECCA ALLA BRACE CIRCONDATA DA SIMPATICA GENTE CHE VUOLE LE OSSA

Abakian cerca di salvarlo, ma non è facile se il nemico è costituito da una setta di pazzi in grado di generare guerrieri supremi e se l’unica persona che potrebbe aiutarti, Shimada Death, vuole prima finire di mangiare!

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 12

14,90 €

QUALE SARÀ IL VERO NOME DEL FARAONE?

Il torneo di Battle City è finito e Yugi Muto, battendo sia Seto Kaiba che Marik Ishtar, ha ottenuto il titolo di Re dei Duelli! Ora, per permettere al suo alter ego di recuperare i ricordi perduti, con Katsuya Jonouchi, Hiroto Honda e Anzu Mazaki si trova a dover affrontare i pericoli del Mondo delle Memorie a cui si accede attraverso il Puzzle Millenario…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Tracce di Sangue 17

7,00 €

LO SCONVOLGENTE ATTO FINALE DEL DRAMMA PSICOLOGICO A TINTE HORROR INTESSUTO DA SHUZO OSHIMI

Cosa si prova a osservare la propria madre morire giorno dopo giorno? In un volume conclusivo che non ha paura di sollevare il velo su uno dei momenti più intimi e dolorosi della vita umana, Seiichi giungerà a una presa di coscienza.

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 11

13,00 €

A CACCIA DI MEDUSA E DELLA FOLLIA

Mentre Maka e Soul si allenano per imparare una buona tecnica di volo, entra in scena Gopher. A Kirikou, nel frattempo, viene affidato il compito di guidare una squadra alla ricerca di informazioni lasciate dalla strega Medusa.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Agente 008 25

5,90 €

Murciélago 24

7,50 €

Consigliato a un pubblico maturo.

L’Usuraio 46

9,00 €

Naruto il Mito 41

5,20 €

Un numero interamente dedicato a Jiraiya, penetrato da solo nel covo del misterioso capo di Alba per cercare di scoprire qualcosa di più sulla sua identità e sulle sue intenzioni. L’eremita dei Rospi affronta prima Konan, avendo facilmente la meglio, ma quando Pain scende in campo, deve dare fondo a tutte le proprie risorse per non soccombere!

Naruto il Mito 55

5,20 €

Naruto Extra – Il Settimo Hokage e il Marzo Rosso

5,20 €

Quale futuro attende la nuova generazione di ninja della Foglia?! In un volume autoconclusivo che si colloca cronologicamente dopo il 72° e ultimo numero di NARUTO va in scena la storia della figlia di Sasuke, desiderosa di scoprire la verità sulla propria famiglia…

Boruto: Naruto Next Generations 6

5,20 €

Boruto, Sarada e Mitsuki ricevono inaspettatamente un nuovo incarico: questa volta i protagonisti devono recuperare il maestro Konohamaru, disperso nel corso di un’indagine. Nel frattempo Ao, ex ninja della Nebbia e ora agente del Guscio, dà loro la caccia.

Hunter x Hunter 35

5,50 €

Secondo, attesissimo numero del 2018 per lo shonen manga dell’autore di Yu degli spettri! Continua qui la saga a bordo della nave in viaggio verso il continente oscuro e la guerra per la successione al trono dell’impero Cakin entra nel suo clou, con la scoperta a bordo dell’esistenza delle… Bestie di nen! Un numero a dir poco emozionante incentrato su Kurapika!

Bleach 64

5,20 €

UN POTERE INCONCEPIBILE, UNA BATTAGLIA TITANICA! PREPARATEVI AD UNO SCONTRO EPOCALE!

Bleach 65

5,20 €

Quando il campo di battaglia è gremito di combattenti, lo scontro infuria. E quando lo scontro infuria, prima o poi finisce per raggiungere un punto critico. È in quel momento che accadono le cose più interessanti… Shinigami contro quincy: si continua a lottare!

Bleach 70

5,20 €

Due amici si scontreranno sul campo di battaglia per regolare una vecchia questione in sospeso. E, altrove, un certo capitano shinigami approfitterà della guerra in corso per i suoi esperimenti. Tra tuffi nel passato e nemici dagli inquietanti poteri nel presente, BLEACH raggiunge quota settanta!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 8

Manga Hero 43

5,20 €

IL CUORE PULSANTE CHE TIENE IN VITA IL MONDO DELL’OCCULTO È POTENTE E FRAGILE ALLO STESSO TEMPO Va in scena un viaggio nel passato con due protagonisti d’eccezione che alza il velo sulle contraddizioni e i segreti della stregoneria. Nel frattempo, Itadori viene preso di mira… e questa volta non si tratta di uno spirito maledetto! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ao Haru Ride – A Un Passo da Te 12

5,20 €

Ko non riesce più a nascondere ciò che prova, ed è più che mai deciso a riconquistare Futaba. Lei, dal canto suo, ce la sta mettendo tutta per far funzionare la sua storia con Kikuchi. Ma resistere agli attacchi di Ko sta diventando davvero molto difficile, e i sentimenti iniziano a farsi sempre più confusi…

Nana Reloaded Edition 11

7,00 €

DALL’AUTRICE DI NON SONO UN ANGELO E PARADISE KISS: LA GRANDE AI YAZAWA Takumi torna dall’Inghilterra e Nana Komatsu esplode di felicità… I due decidono così di far visita alla famiglia della ragazza! Intanto Nana Osaki si trasferisce con la band dei Blast in un luogo segreto in attesa dell’evento che tutti stiamo aspettando!

Nana Reloaded Edition 13

7,00 €

Una (doppia) festa di compleanno molto attesa: quella di Shin e Reira. Nana Komatsu pur esitando all’idea di recarsi nel luogo in cui si trovano sia il suo ex che il suo futuro marito, alla fine accetta. Il party ha inizio, e a quel punto quasi tutto quello che non doveva succedere… succede! Continua la nuova edizione riveduta e corretta del più celebre manga scritto e disegnato dall’autrice di Paradise Kiss e Cortili del cuore!

Nana Reloaded Edition 14

7,00 €

LA NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA DEL PIÙ CELEBRE MANGA DI AI YAZAWA I Blast sono in tournée. A Osaka, davanti alla stazione radiofonica, ad attenderli ci sono molte fan… di cui scopriremo i segreti! A proposito, volete conoscere anche quelli di Ren dei Trapnest e di Yasu degli stessi Blast? IL MANGA DA CUI E’ TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Black Clover 31

5,20 €

La battaglia contro Vanica e Megicula si è conclusa, ma la vittoria sulla Triade Oscura è ancora lontana. Nulla sembra poter contrastare l’enorme forza di Zenon, che sta mettendo in seria difficoltà Yuno e Langris. La tenacia dei maghi dell’Alba Dorata sarà abbastanza per avere la meglio sul loro potentissimo avversario?

Death Note Black Edition 1

5,20 €

L’intera serie Death Note Black Edition (sei volumi) in un prestigioso cofanetto da collezione contenente anche il volume speciale Death Note Black Edition: Guida alla lettura, con schede dei personaggi, approfondimenti, retroscena, un fumetto inedito e interviste ai maestri Ohba e Obata. ATTENZIONE: Death Note Black Edition: Guida alla lettura non è disponibile separatamente

Death Note 9

5,20 €

Per recuperare il Quaderno rubato da Mello, Kira cede il proprio al quartier generale, che in cambio si presta a un’operazione di forza contro la banda criminale. Ryuk partecipa al piano, e convince Sidoh a non avvertire Mello e i suoi complici, con la promessa che così gli verrà reso il suo Quaderno. Per la buona riuscita dell’operazione, Soichiro Yagami fa lo scambio degli occhi, e scopre così il vero nome di Mello. Lo comunica a Light, senza tuttavia scriverlo sul quaderno, con la speranza di convincere Mello alla resa. Il padre di Light viene invece ferito mortalmente in una sparatoria e Mello fugge dopo aver fatto esplodere il suo covo.

Death Note 10

5,20 €

Ormai fra Near e Light è guerra aperta. I dubbi di Near sulla colpevolezza di Light sono quasi certezze, e Light, sapendo di essere braccato, cerca in tutti i modi di sviare le accuse e contemporaneamente eliminare il nuovo rivale. Anche fra i membri del quartier generale le accuse di Near cominciano a sortire effetto, insinuando nuovamente nelle loro menti l’ipotesi che Light sia Kira. Il nuovo piano di Light consiste nel cedere di nuovo il suo quaderno della morte, questa volta a un fedele sostenitore delle sue idee.

L’Attacco dei Giganti 2

5,20 €

Il secondo volume del manga di culto di Hajime Isayama continua con una serie di colpi di scena che terranno col fiato sospeso anche i lettori più smaliziati. I Giganti hanno invaso la città e una battaglia impossibile viene combattuta strada per strada con tutti i mezzi. La ferocia e la potenza di questi esseri di cui nessuno sa niente rendono i Giganti inarrestabili, ma quando tutto sembra perduto…