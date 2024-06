Look Back torna con un nuovo trailer in vista del debutto del film

Look Back arriverà finalmente in tutti i cinema del Giappone alla fine di questa settimana, e in occasione di questo evento imminente, è stato condiviso un nuovo teaser prima del suo debutto. Look Back è il one-shot speciale di Tatsuki Fujimoto, il mangaka famoso in tutto il mondo per Chainsaw Man. E il one-shot è nato durante la pausa del manga, e successivamente pubblicato nella rivista Weekly Shonen Jump di Shuiesha. Solo un paio di anni dopo ha ottenuto un adattamento anime a pieno titolo.

Mentre il nuovo film uscirà nei cinema questa settimana, alcuni hanno avuto l’opportunità di guardare il film in anteprima.

LEGGI ANCHE:



Look Back si prospetta un lungometraggio di successo

Look Back farà il suo debutto cinematografico in Giappone a partire dal 28 giugno e, per festeggiare, il nuovo film ha condiviso un breve teaser che mostra nuovi aspetti dell’adattamento anime. Si tratta di un filmato leggermente nuovo rispetto al materiale promozionale pubblicato in passato. Sono inclusi alcuni momenti chiave che aiutano a dare il via all’intera storia. Prima di proseguire con ulteriori dettagli, di seguito è possibile dare un’occhiata al nuovo trailer.

Look Back uscirà nelle sale cinematografiche del Giappone a partire dal 28 giugno, ma ad oggi non ha ancora annunciato i suoi piani di licenza internazionale. Quindi tutti i fan italiani di Look Back e del mangaka Tatsuki Fujimoto dovranno pazientare per avere qualche notizia.

Caratterizzato da una storia originale scritta e disegnata interamente dal mangaka di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, il film del one-shot sarà scritto e diretto da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian. Allo stesso modo di occuperà del design dei personaggi. La musica sarà composta da Haruka Nakamura, che esegue anche la sigla del film “Light song” insieme alla cantante Urara.

Yumi Kawai e Mizuki Yoshida sono le principesse attrici in quanto doppieranno le due protagoniste principali, rispettivamente Fujino e Kyomoto. Il film durerà un’ora e gli eventi ruotano attorno a Fujino, una studentessa di quarta elementare, che serializza un manga di quattro vignette sul giornale della scuola. I suoi compagni di classe la ammirano per il suo lavoro, ma un giorno, la sua insegnante le dice che vogliono pubblicare un manga in quattro vignette di Kyomoto, una compagna di classe che non frequenta la scuola. Nasce così un legame tra le due ragazze che si basa sulla loro sincera passione per i manga.

Fonte – Comicbook