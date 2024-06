One Piece 1118: un secondo Nika appare nel manga?

One Piece è tornato con nuovi capitoli del manga dopo la pausa di un mese di Eiichiro Oda. E il mangaka ha ripreso a lasciare i fan lettori con il fiato sospeso con altri cliffhanger, come già ha fatto più e più volte. In questi giorni, il mangaka sta lavorando con attenzione alla saga finale di One Piece. La ciurma di Cappello di Paglia si trova ancora sull’isola di Egghead e alla fine del capitolo 1118, i fan hanno assistito ad un’introduzione inaspettata.

Dopotutto, pare che ora ci sia un altro Nika a piede libero. Il tutto lo si vede nei momenti finali del capitolo 1118, che vede la figlia di Kuma, Bonney, portare i poteri del suo Frutto del Diavolo su livelli incredibili.

Il tutto avviene durante il tentativo disperato di fuga dei Cappelli di Paglia dall’Isola di Egghead con i giganti di Elbaf. E proprio durante queste fasi concitate, si scagliano minacciosamente i Cinque Astri di Saggezza. Quando il gruppo mette gli occhi sul gruppo di Rufy, il pirata torna ad usare la forma del Gear Fifth e spinge Bonney a fare lo stesso.

Ed è così che Bonney si trasforma sfruttando al massimo i suoi poteri. Infatti invece di diventare più grande o più piccola, la figlia di Kuma sblocca la capacità di trasformarsi in una forma completamente nuova. Si scopre che il Frutto Toshi Toshi può alterare il tipo o la forma del Frutto del Diavolo stesso. In questo modo, Bonney è in grado di attingere al Gear Fifth immaginando una versione di se stessa come Nika, il dio del sole.

Naturalmente, non sarà mai il Nika dello stesso livello di Rufy, ma potrà dare del filo da torcere ed essere utile nel tentativo di fuga dall’isola. One Piece chiude il capitolo 1118 prima che il pirata possa lanciarsi in battaglia con Rufy contro gli Astri. E adesso è giunto il momento che Bonney scenda in campo per vendicare il tragico destino che il suo adorato padre ha dovuto sopportare.

Fonte – Comicbook