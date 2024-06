Bravo, avocado! | Recensione

Un albo illustrato dove l’amore tra padre e figlia, in comunione con la natura trapela in ogni pagina. Le magnifiche illustrazioni e il testo sapientemente orchestrato regalano una lettura piacevole e coinvolgente che pervade il cuore di una incantevole magia.

Alfredo Paniconi 2024-06-28T07:00:39+02:00 Un albo illustrato dove l’amore tra padre e figlia, in comunione con la natura trapela in ogni pagina. Le magnifiche illustrazioni e il testo sapientemente orchestrato regalano una lettura piacevole e coinvolgente che pervade il cuore di una incantevole magia. Testi: Taltal Levi Illustrazioni: Taltal Levi Traduzione: Barbara Baroni Casa Editrice: Storiedichi Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 21,5×25,8 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 17 €

La crescita è un processo naturale che ogni essere vivente attraversa durante la vita. In Bravo, avocado! troviamo proprio una storia che parla di crescita, di una bambina e del suo seme di avocado. Un albo scritto e illustrato da Taltal Levi, tradotto da Barbara Baroni e pubblicato da Storiedichi Edizioni nel marzo 2024. La prima edizione del libro è tedesca, pubblicata da NordSüd Verlag, ha poi avuto anche una traduzione francese, inglese e spagnola.

La storia raccontata in questo albo vede la piccola Ellie che festeggia il suo compleanno con la famiglia all’ombra di un grande albero di avocado. La bambina è entusiasta, ovviamente, ma il giorno dopo rimane un po’ delusa dal constatare che non sia cresciuta come si aspettava. Il padre allora, per spiegarle il lento e naturale processo di crescita, la paragona ad un seme di avocado, piccolo, ma piena di magia. Per farglielo capire meglio, il genitore prende dunque il seme della pianta e insieme a Ellie lo immergono in un bicchiere d’acqua, posizionandolo vicino alla finestra. Con tempo e pazienza si inizierà a notare che dal seme spunteranno le radici, poi le foglie e crescerà seguendo parallelamente la vita di Ellie. Inoltre, in fondo al libro troviamo anche un breve tutorial che spiega come poter coltivare in casa il proprio seme di avocado.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Questo albo illustrato è un’opera prima, qui in Italia, della giovane e promettente autrice israeliana Taltal Levi. Si tratta di un libro poetico che racconta la natura nel modo più magico possibile. L’andamento narrativo è infatti non lineare ma creativo nelle sue digressioni e molto dolce. Ci si immedesima nella piccola Ellie e nella crescita parallela di lei e del suo seme che diventa pianta. Un modo delicato di raccontare un processo così naturale e misterioso ma che spesso si dà per scontato. La scrittura è accattivante e giocosa, aspetto che rende piacevole e scorrevole la lettura. Le parole del testo infatti sono semplici anche quando narrano di aspetti più delicati e complessi.

Per quanto riguarda le illustrazioni, queste avvolgono ogni pagina in un trascinante abbraccio di colori caldi e vivaci. Ogni apertura è perfettamente equilibrata con esplosioni di colore che pervadono tutto lo spazio. Le cromie rappresentano quelle variopinte della natura che sboccia. L’autrice ha infatti attinto ai suoi ricordi di bambina per raccontare l’amore profondo e sincero col padre che l’ha avvicinata alla natura e alle bellezze della vita. La bambina protagonista è infatti caratterizzata in maniera da incastonarsi nel contesto naturale in cui il seme di avocado cresce insieme ad Ellie. Il colpo d’occhio in ogni pagina è equilibrato, piacevole e fresco. Con una palette dai colori caldi e avvolgenti.

Questo è il primo libro che recensiamo di Storiedichi Edizioni. Si tratta di una casa editrice indipendente nata nel gennaio 2023 a Venezia, specializzata in libri e albi illustrati. Storiedichi Edizioni ha come obiettivo quello di invitare i lettori all’avvicinamento ai cicli della natura. La riscoperta del nostro tempo, dell’osservazione e apprezzamento della bellezza che ci circonda. Sulla base di ciò, questa casa editrice realizza libri in carta ecologica FSC e sostiene progetti legati alla sostenibilità ambientale e all’impegno sociale. Per quanto riguarda il loro catalogo, e questo albo, in particolare, possiamo dire che c’è una grande attenzione e cura nella confezione e nella qualità di stampa. Tale da valorizzare perfettamente lo stile illustrativo dell’autrice.

Conclusione – Bravo, avocado!

Bravo, avocado! è un albo che racconta in maniera meravigliosamente poetica la stretta connessione tra l’uomo e la natura. Ma lo fa in maniera non didascalica, e accompagnando la conoscenza del miracolo della crescita nei panni di una bambina e il suo seme di avocado. La progressione del libro segue passo passo l’evoluzione della crescita del seme fino a diventare una albero di avocado. Il testo e le illustrazioni riescono a trasmettere bene tutte le coinvolgenti sensazioni di emozione e scoperta grazie all’immedesimazione nella piccola protagonista.

In conclusione, Bravo, avocado! è un albo illustrato assolutamente consigliato per i bambini amanti delle natura alla curiosa scoperta del mondo che li circonda. Ma una lettura adatta anche gli adulti che possono così guidare i propri figli in questo viaggio affascinante e magico. Si tratta di una storia che non si esaurisce nelle poche pagine del libro, ma può continuare a crescere proprio come una pianticella.