Blue Lock: svelata la data di uscita della seconda stagione dell’anime

Blue Lock ha saputo raggiungere un importante successo non solo tramite il manga ma anche, e soprattutto, con la serie anime. A tal proposito, infatti, Blue Lock si sta preparando per un’altra stagione intensa. Sulla scia della prima stagione, l’anime basato sul calcio si è meritato un seguito. Quindi la seconda stagione di Blue Lock ha finalmente rivelato una data di uscita ufficiale.

A quanto pare, la seconda stagione di Blue Lock farà il suo ritorno sul piccolo schermo il 5 ottobre 2024. L’anime deve ancora annunciare su quale piattaforma sarà trasmesso, ma la prima stagione ha avuto pochi problemi a trovare un pubblico. Dopotutto, tutti gli episodi sono disponibili per la visione su Crunchyroll. Dunque solo per questo non sorprenderebbe scoprire che anche la seconda stagione sarà trasmessa su Crunchyroll.

Finora sappiamo poco della seconda stagione di Blue Lock, ma è certo che avrà 14 episodi in totale. La premiere della stagione arriva anche sulla scia di Blue Lock: Episode Nagi, che ha debuttato ad aprile 2024. Il film adatta uno dei popolari spin-off del manga e i fan della serie non si sono lasciati sfuggire questo appuntamento nei cinema.

Ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro della serie televisiva. Con due stagioni all’attivo, l’anime sportivo si è fatto un nome. Come Slam Dunk e Haikyu prima, la serie shonen sul calcio ha posto una rinnovata attenzione su questo sport e l’adattamento di azioni epiche ha creato un anime stellare.

Tutti gli eventi del manga scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura iniziano dalla disastrosa sconfitta ai Mondiali nel 2018, della squadra della nazionale giapponese. Quello che manca è un un attaccante assoluto. La Federcalcio è determinata a creare un attaccante affamato di gol e assetato di vittorie, cos’ nasce il progetto quindi Blue Lock. Si tratta di una sorta di prigione con rigoroso campo di allenamento per 300 dei migliori e più brillanti giovani giocatori del Giappone. Per sopravvivere a questa battaglia, l’ultimo attaccante in piedi dovrà superare con i suoi muscoli e con il suo ego chiunque si trovi sulla sua strada!”.

Fonte – Comicbook