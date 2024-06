Jujutsu Kaisen: si estende la pausa del manga

Il manga di Jujutsu Kaisen sta affrontando le sue fasi finali, ma recentemente abbiamo riportato che sarebbe andato incontro ad una pausa. E nonostante ci fosse già la data del suo ritorno, si scopre adesso che i fan dovranno aspettare ancora prima di tornare a leggere le vicende di Yuji. Shueisha ha infatti annunciato che estenderà questa pausa ancora per un po.

Jujutsu Kaisen è ora nel mezzo del climax dell’arco narrativo Shinjuku Showdown, con Yuji Itadori e gli ultimi stregoni sopravvissuti che tentano ogni strategia per battere Sukuna. Infatti il capitolo più recente pubblicato il 9 giugno, si è chiuso con un importante cliffhanger che ha lasciato i fan sulle spine. Purtroppo l’attesa sarà più lunga del previsto.

Dopo l’uscita del capitolo 262 di Jujutsu Kaisen del 9 giugno, il manga sarebbe andato incontro ad una pausa di due settimane. La motivazione principale era la salute del mangaka Gege Akutami. Ma con l’ultima edizione della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, è stato annunciato ufficialmente che il manga non tornerà la prossima settimana come originariamente annunciato. Adesso il ritorno di Jujutsu Kaisen è previsto per l’8 luglio, con il capitolo 263. Si capisce quindi che la redazione di Shueisha vuole aspettare fino a quando Akutami non sarà in perfetta salute.

Il dipartimento editoriale di Shueisha ha condiviso una dichiarazione sulla lunga pausa dal manga, confermando che Akutami si sente meglio, ma vogliono aspettare una settimana in più per dargli più tempo per riposare. La dichiarazione recita come segue:

“Jujutsu Kaisen sarebbe dovuto tornare con la pubblicazione sul numero 31 di Weekly Shonen Jump (in vendita l’1 luglio). Ma riprenderà nel numero 32 di Weekly Shonen Jump (in vendita l’8 luglio). Sebbene la salute di Akutami Sensei sia migliorata, dopo esserci consultati con lo staff editoriale, abbiamo deciso che tornerà solo quando sarà in perfetta salute. Apprezziamo il vostro continuo supporto per Jujutsu Kaisen“.

Questa premura è da apprezzare, visto lo stile di vita e i ritmi di lavoro ai quali questi professionisti sono sottoposti. Negli ultimi anni infatti sono moltissimi i mangaka che si prendono molte pause, proprio per tutelare la propria salute, anche se in passato la realità sicuramente diversa.

Fonte – Comicbook