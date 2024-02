Jujutsu Kaisen 249: il manga svela il potere del cambio-anima di Yuji

Il manga di Jujutsu Kaisen si trova nella fase culminante dello scontro contro Sukuna, e il capitolo 249 si è chiuso con un’anticipazione di quello che è il nuovo tipo di potere di Yuji. Pare infatti che il protagonista possa davvero cambiare un’anima. L’arco del Shinjuku Showdown di Jujutsu Kaisen prosegue capitolo dopo capitolo con Sukuna continua a respingere ogni singolo tentativo di vittoria di Yuji e degli altri stregoni. E adesso sono sempre più a corto di idee su come tentare di attaccare il Re delle Maledizioni. Per di più la situazione ha iniziato a prendere una brutta piega poiché mentre Yuta Okkotsu si è unito alla lotta, Kenjaku ha attivato il suo piano di riserva.

Qualche capitolo fa, il manga aveva rivelato che Yuta avrebbe affrontato Kenjaku e anche se non abbiamo visto i risultati di questo combattimento. Il capitolo precedente, il 248, ha però rivelato l’attivazione del piano di riserva di Kenjaku. Questo ha dato a Sukuna la capacità di attivare la malvagia fusione di massa del Culling Game con Tengen. Ma con l’arrivo del nuovo capitolo della serie, Yuji e Yuta hanno un nuovo piano per combattere Sukuna. In questo modo si scopre che Yuji ha un ruolo chiave per farlo funzionare, con la piena rivelazione della sua Tecnica Maledetta.

Il capitolo 249 di Jujutsu Kaisen riprende poco dopo che Yuta ritorna a combattere per affrontare Sukuna. E sta facendo del suo meglio per affrontare ogni sviluppo dello scontro contro il nemico. In questa fase del combattimento Yuta rilascia per la prima volta l’espansione del suo dominio, ma Sukuna si rende conto che tutto questo fa parte del piano di Yuta e Yuji per sconfiggerlo, poiché Yuji gioca un ruolo molto critico.

Sukuna capisce che Yuta usa la sua espansione del dominio per tentare di tenere occupate le mani e la bocca di Sukuna abbastanza a lungo da consentire a Yuji di entrare in contatto con la sua Tecnica Maledetta. L’idea è che Yuji sfrutti questa opportunità per sferrare un colpo che catturi l’anima e strappi Megumi Fushiguro dal controllo di Sukuna. Il capitolo 249 non ha ancora rivelato quale sia la Tecnica Maledetta di Yuji, ma è qualcosa che rende Sukuna sicuramente poco sereno.

Fonte – Comicbook