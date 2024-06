One Piece: il manga anticipa l’Astro di Saggezza che affronterà Zoro?

Il manga di One Piece ha dato vita a innumerevoli scontri tra pirati e tra pirati e Marina. Ma nelle ultime fasi della serie shonen scritta e disegnata da Eiichiro Oda, gli avversari dei Pirati dei Cappelli di Paglia sono decisamente divini. Stiamo parlando dei Cinque Astri di Saggezza, ossia i nobili mondiali più importanti al mondo che governano su quasi tutto il mare blu. L’unica figura da cui possono ricevere ordini è il misterioso Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali. Sono personaggi molto rivelanti, dalla forza combattiva straordinaria, che Oda ha mostrato ai fan soltanto nella saga finale del manga.

Attualmente, infatti, One Piece si trova nei momenti più concitati dell’arco di Egghead, che ha introdotto tantissimi eventi. A cominciare dai personaggi, quello più rilevante è lo scienziato Vegapunk, che ha sempre lavorato per il Governo Mondiale. Lui infatti è colui che ha dato vita alle armi più potenti del Governo Mondiale, i Pacifista prima e i Seraphim poi. Ma qualcosa non è andata come doveva, dato che lo scienziato ha condotto studi e ricerche segreti sul Secolo del Grande Vuoto, da sempre proibiti dal Governo.

Una volta scoperto tutto, l’obiettivo del Governo era solo di far fuori Vegapunk, ma per sua fortuna, lo scienziato incontra Rufy e i suoi compagni di viaggio che gli garantiscono protezione e di fuggire dall’isola. Chiaramente non è così facile dato che scendono in campo tutti gli Astri di Saggezza, dimostrando i loro poteri devastanti. E gli ultimi capitoli hanno potenzialmente anticipato contro quale Astro Zoro si scontrerà.

Il capitolo 1117 mostra Ethanbaron V. Nusjuro, che riveste la posizione di Dio guerriero della finanza, scagliarsi contro la Sunny per impedire ai pirati di fuggire dall’isola. Trasformatosi nella sua forma finale, è pronto a scagliare un fendente distruttivo, ma Zoro interviene e riesce a respingere l’attacco di Nusjuro. L’impatto fa letteralmente volare lo spadaccino dei Cappelli di Paglia, ma ha comunque saputo tener testa a un attacco del genere. Non ci sono dubbi sul fatto che ognuno dei Cappelli di Paglia di occuperà di tutti gli Astri di Saggezza più in avanti nel manga.