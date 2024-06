Kagurabachi: svelata la cover ufficiale del volume 3

Kagurabachi ha raggiunto il culmine del suo secondo arco narrativo e ora il manga tornerà sugli scaffali in Giappone con il terzo volume. Infatti abbiamo modo di condividere la copertina ufficiale del nuovo volume della serie. Kagurabachi ha lavorato sull’arco narrativo più lungo da quando ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. In questa fase del manga, il protagonista Chihiro Rokuhira irrompe in un’asta per accaparrarsi un’altra Lama Incantata. Con due già in suo possesso, i nuovi nemici che ha incontrato sono stati i più agguerriti fino ad ora. Ma allo stesso tempo, ha anche dato luogo ad alcuni dei combattimenti più seri della serie fino ad ora.

Kagurabachi ha riscosso immediatamente un’importante popolarità con i primi capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump da quando è iniziata la sua pubblicazione lo scorso autunno. E infatti i primi due volumi della serie sono andati a ruba quando sono arrivati ​​sugli scaffali in Giappone. Ed è già tempo che il prossimo volume arrivi in Giappone a partire dal 4 luglio e, tutti i fan potranno dare un primo sguardo a cosa aspettarsi dalla copertina del terzo volume del manga.

La serie manga Kagurabachi scritta e disegnata da Takeru Hokazono, presente 37 capitoli al suo attivo, e probabilmente non finirà presto. Infatti l’editor ha recentemente parlato di quelli che sono i piani per la serie shonen. Quello principale è arrivare a un punto così importante, da vedere un adattamento anime delle vicende di Chihiro e di questo passo accadrà di certo.

Gli eventi ruotano quindi attorno al protagonista Chihiro, che è un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre. Quest’ultimo è il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira, e il giovane protagonista ha l’obiettivo di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook