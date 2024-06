My Adventures with Superman onora Dragon Ball con una nuova copertina

“My Adventures with Superman” sta attualmente trasmettendo la sua seconda stagione su Adult Swim questa primavera, e i fan hanno notato come vari anime abbiano influenzato questa nuova interpretazione di Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen.

L’adattamento ufficiale della serie DC Comics, scritto da Josie Campbell e illustrato da Pablo M. Collar, sta riempiendo i vuoti narrativi tra la prima e la seconda stagione della serie TV. Il prossimo quarto numero, in uscita a settembre, presenterà una nuova copertina variante disegnata da Pablo M. Collar e Ricardo Lopez Ortiz che omaggia il Volume 42 del manga originale di Dragon Ball.

Questo volume finale, illustrato dal compianto Akira Toriyama, rappresentava Goku nell’atto di dire addio. Nella nuova interpretazione della copertina, è Superman a occupare questo ruolo simbolico.

Come Guardare “My Adventures with Superman”

Nella stagione più recente, i tre migliori amici affronteranno una serie di nuove minacce. Potenti nemici emergeranno dal passato alieno di Clark, Amanda Waller prenderà di mira Superman, Lois si confronterà con il futuro e Jimmy Olsen spenderà una quantità incredibile di denaro. Krypton sta arrivando per i nostri giovani eroi, e la sua presenza metterà alla prova la loro forza, lealtà e amore come mai prima d’ora.

“My Adventures with Superman” ha già catturato l’attenzione dei fan non solo per la sua narrazione fresca e moderna dei celebri personaggi della DC Comics, ma anche per il modo in cui omaggia e si ispira ad altre opere iconiche come Dragon Ball. La serie continua a esplorare le dinamiche tra Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen mentre affrontano nuove sfide e rivelazioni cruciali sul passato alieno di Clark. Con la terza stagione già in lavorazione, i fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi emozionanti e profondi che esploreranno la forza, la lealtà e l’amore dei protagonisti in un contesto sempre più complesso e avvincente.

Il successo della serie animata e del fumetto evidenzia il desiderio del pubblico di vedere questi iconici personaggi esplorati in nuovi modi, mantenendo intatti i loro tratti distintivi che li hanno resi amati dai lettori di lunga data e dai nuovi fan. Con il continuo supporto dei fan e l’attenzione crescente dei media, “My Adventures with Superman” si posiziona come una delle serie più promettenti nel panorama delle storie di supereroi, pronta a continuare a sorprendere e intrattenere il pubblico con nuove avventure e rivelazioni sorprendenti.

La terza stagione di “My Adventures with Superman” è stata ufficialmente annunciata e è in lavorazione con Adult Swim e Max, ma al momento della pubblicazione di questo articolo non è stata ancora rivelata una finestra di rilascio o una data per i nuovi episodi. Puoi esplorare il manga di Dragon Ball nella libreria digitale di Shonen Jump Manga Plus o con i volumi fisici pubblicati di Star Comics.

Fonte Comic Book