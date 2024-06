Black Butler va in pausa senza una data di ritorno

Da due decenni, l’artista Yana Taboso si distingue per il suo eccezionale talento. L’autrice di Black Butler è una delle principali figure di Square Enix, e nel corso degli anni ha affinato la sua arte in modo impeccabile. Con l’approssimarsi del 20° anniversario del suo debutto, l’attenzione è tutta rivolta a Taboso, che ha recentemente annunciato una pausa indefinita per Black Butler in vista della saga finale.

L’annuncio è giunto attraverso una lettera scritta da Taboso ai suoi fan. L’artista ha confermato che Black Butler entrerà in una lunga pausa, necessaria per pianificare il climax del manga.

“A tutti coloro che supportano Black Butler, grazie infinite per il vostro continuo sostegno. In questo momento, prenderò una pausa più lunga del solito. Nel 2024 saranno passati 20 anni dal mio debutto nel 2004. Sono riuscita a lavorare senza gravi malattie o interruzioni grazie al vostro supporto,” ha scritto Taboso ai suoi seguaci.

“Durante questa pausa, mentre mi prenderò cura della mia salute, preparerò il climax di Black Butler. Mi scuso con tutti coloro che attendono con ansia la serializzazione mensile. Tornerò in ottima forma, quindi vi sarei grata se poteste pazientare un po’ di più per il mio ritorno.”

Square Enix ha dunque messo in pausa Black Butler, ma il manga tornerà in futuro. Dopo aver lavorato senza sosta per 20 anni, Taboso si è guadagnata una meritata pausa. Nonostante alcune brevi interruzioni, l’artista è stata costante nelle sue pubblicazioni. Ora, si prenderà del tempo per assicurarsi una buona salute mentre pianifica l’atto finale di Black Butler.

“A pochi passi da Londra si trova la dimora della prestigiosa casata dei Phantomhive, il cui padrone è Ciel Phantomhive. Il conte Phantomhive è un gigante nel mondo del commercio, fedele servitore della regina Vittoria, e un ragazzo di dodici anni. Fortunatamente, il suo leale maggiordomo, Sebastian, è sempre al suo fianco, pronto a soddisfare i desideri del giovane padrone.

E che si tratti di salvare una cena disastrosa o di indagare sui segreti oscuri dei bassifondi di Londra, c’è praticamente nulla che Sebastian non possa fare. Infatti, si potrebbe dire che Sebastian è troppo bravo per essere vero… o almeno, troppo bravo per essere umano…”

