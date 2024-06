Death Note suscita scalpore per un nuovo misterioso marchio

Death Note non ha bisogno di presentazioni. Dalla sua uscita nel 2003 questo thriller soprannaturale è diventato un classico tra i fan di manga e anime. I creatori Tsunami Ohba e Takeshi Obata hanno trasformato la serie in una storia imperdibile in pochi anni. Ora, il franchise sta facendo parlare di sé grazie a un nuovo marchio misterioso.

Questa settimana, in Giappone, sono emersi documenti relativi alla registrazione del marchio Death Note: Killer Within. Al momento, l’applicazione contiene poche informazioni su questo nuovo progetto legato al franchise. Potrebbe trattarsi di un nuovo artbook o di un gioco mobile. Tuttavia, i fan sperano che Killer Within preluda a una rinascita della serie.

In effetti, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la serie ha pubblicato nuovi contenuti. Il manga è durato tre anni, concludendosi nel maggio 2006. La serie ha poi ispirato un popolare anime che ha dominato la televisione tra il 2006 e il 2007. Negli anni successivi, Death Note ha visto la produzione di diversi progetti live-action, tra cui un film di Netflix nel 2017. Da allora, però, gli adattamenti sono stati piuttosto silenziosi.

Sono passati più di vent’anni dal debutto del manga e dato il recente aumento di popolarità degli anime a livello globale, i fan sono convinti che sia il momento giusto per un revival della serie. La serie originale continua a conquistare nuovi fan ogni giorno, grazie alla sua trama avvincente. Nonostante l’età, Death Note è ancora attuale come lo era 21 anni fa. Speriamo quindi che questo misterioso marchio segnali il ritorno del più grande thriller di Shueisha.

“Light Yagami è uno studente modello con grandi prospettive, ma è annoiato dalla vita. Tutto cambia quando trova il Death Note, un quaderno lasciato cadere da un dio della morte Shinigami. Ogni umano il cui nome è scritto nel quaderno muore, e ora Light ha giurato di usare il potere del Death Note per liberare il mondo dal male. Ma quando i criminali iniziano a morire, le autorità mandano il leggendario detective L a dare la caccia all’assassino. Con L alle calcagna, Light riuscirà a mantenere il suo nobile obiettivo… o perderà la vita?”

Fonte Comic Book