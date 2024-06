Annunciato l’anime Farmagia di Hiro Mashima

Pochi al mondo lavorano con la stessa dedizione di Hiro Mashima. L’autore di Fairy Tail e Eden Zero non sembra conoscere il riposo. Sin dal suo debutto nel 1998, l’artista ha lavorato ininterrottamente su nuovi progetti come Dead Rock. Ora, Mashima ha presentato un altro nuovo progetto, e sembra che Farmagia avrà anche un adattamento anime.

Questa settimana, il mondo ha scoperto Farmagia durante un Nintendo Direct di Marvelous. Gli appassionati di anime hanno subito riconosciuto lo stile inconfondibile di Mashima. Infatti, l’artista è stato coinvolto nel design del gioco, conferendo a Farmagia il suo tratto distintivo.

In concomitanza con l’uscita del gioco è stato annunciato un anime per promuovere Farmagia. Al momento, non ci sono dettagli su quando l’anime verrà lanciato o su quale formato avrà. Potrebbe trattarsi di una serie completa o forse di un cortometraggio. Per ora, dovremo aspettare ulteriori informazioni, ma i fan sono fiduciosi. Dopotutto, Mashima ha già dimostrato di saper creare successi nel mondo degli anime, quindi Farmagia parte con ottime premesse.

Se non hai familiarità con Farmagia, sappi che il JRPG uscirà questo novembre su Nintendo Switch, con altre console a seguire. Puoi leggere la sinossi ufficiale del gioco qui sotto per maggiori dettagli in vista del suo debutto autunnale:

“Dopo la morte del sovrano di Felicidad, il despota Glaza prende il potere e impone un regime oppressivo sugli abitanti del mondo. Nei panni di Ten e dei suoi amici di Farmagia, comanda un esercito di mostri mentre esplori e combatti attraverso le terre insidiose del Sottosuolo, raccogliendo risorse da riportare alla tua fattoria. Lì potrai migliorare le tue abilità come Farmagia, allevando nuovi mostri e sviluppando le loro caratteristiche per aiutarti nella battaglia contro Glaza e gli Oración Seis.”

Questa nuova avventura firmata Hiro Mashima promette di essere un’esperienza emozionante sia per i giocatori che per gli appassionati di anime, grazie alla sua combinazione unica di gameplay coinvolgente e narrazione avvincente.