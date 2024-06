Dragon Ball: il doppiatore di Goku, anticipa un revival del Super Saiyan 4

Dragon Ball è in circolazione da decenni e, sin dal suo esordio ha introdotto numerose evoluzioni di potere. La maggior parte degli appassionati di anime è in grado di riconoscere una trasformazione Super Saiyan, e dobbiamo ringraziare Son Goku per questo. Da anni, il Saiyan è al centro delle più spettacolari trasformazioni nel mondo degli anime. Di recente, l’attore inglese che presta la voce a Son Goku ha parlato del suo ritorno alla forma Super Saiyan 4.

Durante l’Anime Riverside, un evento che ha riunito diverse stelle di Dragon Ball, Sean Schemmel, la voce inglese di Goku, ha discusso del suo recente lavoro sulla serie. Schemmel ha rivelato di essere tornato a interpretare il Super Saiyan 4 grazie a un nuovo videogioco di Dragon Ball.

“Non mi ero reso conto che modificare leggermente la voce per ogni singola trasformazione mi avrebbe complicato la vita in seguito. Tenere traccia di tutte queste variazioni per il Super Saiyan 4, Super Saiyan 3, God Mode – sono tutte sfumature diverse,” ha condiviso Schemmel. “È una sfida molto impegnativa, a patto di mantenere dei riferimenti vocali.”

L’attore si riferiva a Dragon Ball: Sparking Zero, il prossimo grande titolo della serie per console, che promette un vasto roster di personaggi. Non sorprende che Goku in forma Super Saiyan 4 farà la sua apparizione nel gioco, e probabilmente non sarà solo. Anche Vegeta ha raggiunto questa trasformazione in passato, quindi è probabile che anche l’attore Christopher Sabat stia lavorando su questo potenziamento.

Attualmente, l’uscita di Dragon Ball: Sparking Zero è prevista per ottobre, quindi i fan potranno presto apprezzare il lavoro di Schemmel. Inoltre, c’è un’altra novità di Dragon Ball all’orizzonte. Questo autunno, Toei Animation supervisionerà il debutto di Dragon Ball Daima, una serie anime canonica che dovrebbe svolgersi molto tempo dopo gli eventi di Dragon Ball Super.

Fonte Comic Book