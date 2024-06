Attack on Titan: La Rumbling prende vita in questo corto CGI

Attack on Titan non ha bisogno di presentazioni. Da anni, questo franchise domina il panorama degli anime grazie alla sua azione epica e ai complessi intrighi politici. Quando Hajime Isayama iniziò a scrivere la serie decenni fa, non poteva immaginare quanto sarebbe diventata popolare. Oggi, Attack on Titan è uno dei più grandi successi dell’industria e recentemente, l’artista Xie Boli è diventato virale grazie al suo straordinario tributo in CGI alla serie.

Il cortometraggio, visibile qui sotto, è probabilmente l’omaggio più impressionante che abbiamo visto finora di Attack on Titan. Boli, dotato di un evidente talento per gli effetti visivi, ha ammesso di aver impiegato quasi due anni per realizzare questa opera. Il tributo in CGI mostra come Attack on Titan potrebbe essere trasposto in un blockbuster live-action, e onestamente? Questo fan-film non ha nulla da invidiare a molti progetti ad alto budget che vediamo nei cinema.

“Questo è il mio ultimo progetto personale, un cortometraggio su Attack on Titan. In questo lavoro, mi sono occupato di tutti gli aspetti della produzione. Ho sperimentato con la creazione del mio flusso di lavoro e ho esplorato l’integrazione tra animazione 2D e 3D. Essendo la mia prima volta a creare un progetto di tale portata, la maggior parte degli storyboard sono basati sull’opera originale, con alcuni ispirati da altri film e il resto frutto delle mie idee originali,” ha spiegato Boli ai fan.

“Ho cercato di rispettare pienamente la fonte originale, inserendo al contempo molti dei miei design, come la caratterizzazione dei personaggi, gli effetti e alcune inquadrature originali. Questa esperienza è stata estremamente preziosa per me. Sebbene il cortometraggio non sia perfetto, rappresenta il mio massimo sforzo con il tempo limitato a disposizione. Pertanto, ho deciso di condividerlo, sperando che vi piaccia. Ora inizierò a lavorare sul mio prossimo cortometraggio.”

Come era prevedibile, la reazione del fandom a questo corto di Attack on Titan è stata entusiasta. Molti utenti online stanno già definendo questo tributo in CGI come il nuovo standard di eccellenza per Attack on Titan. Se Hollywood dovesse decidere di adattare la serie di Isayama in un film, sarebbe meglio che i suoi effetti visivi fossero altrettanto impressionanti. Se gli studi cinematografici avessero bisogno di aiuto per l’adattamento, siamo sicuri che Boli sarebbe felice di occuparsi del progetto.

Fonte Comic Book