Mi manchi una balena | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-06-27T07:11:48+02:00 Un albo illustrato dolcissimo e divertente che narra il tema dell’amicizia tra caratteri diversi. Le illustrazioni e il testo si amalgamano alla perfezione rendendo questo libro un piccolo gioiello editoriale. Consigliato a qualsiasi età, dai più piccoli ai più grandi. Testi: Rocca Marica Illustrazioni: Alessi Arianna Casa Editrice: Edizioni Lapis Genere: Poetico e comico Fascia di età: dai 3 anni Pagine: 32 pp. Formato: 21×26 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 14,50 €

Ad ognuno di noi è capitato qualche volta di sentire la mancanza di una persona cara. Che sia lontana oppure vicina, il senso di mancanza si può manifestare in tante maniere. Spesso è molto difficile esprimerlo a parole e magari si usano degli espedienti per farlo capire. In Mi manchi una balena troviamo proprio una storia di un rapporto in cui uno dei due protagonisti sente la mancanza dell’altro e cerca di esprimergli questo suo sentimento. Un albo scritto da Rocca Marica, illustrato da Alessi Arianna e pubblicato da Edizioni Lapis nel marzo 2024.

La storia narrata in questo dolcissimo albo vede come protagonisti un rinoceronte e una bufaga. Per chi non lo sapesse, la bufaga è un uccello molto piccolo dal becco rosso che vive appollaiato sui dorsi dei grandi erbivori della savana, nutrendosi dei loro parassiti. Questa buffa coppia sono agli antipodi per tanti aspetti, a partire dalle dimensioni. Ma non solo, lo sono soprattutto nel carattere. La bufaga è infatti la perfetta rappresentazione di un bambino, con tanta enegia, voglia di giocare e ricerca di coccole. Il rinoceronte, invece, ha un atteggiamento più adulto. Più posato, composto e a volte, un po’ scocciato dall’esuberanza dell’uccellino.

La bufaga infatti vorrebbe stare a più stretto contatto con il rinoceronte, ma il grosso erbivoro, come è giusto che sia, ha bisogno dei suoi spazi. Questo fa sì che la piccola bufaga cominci a sentire la sua mancanza e cerca di dirglielo in ogni maniera! Glielo dice a modo suo, usando gli animali e le loro dimensioni come unità di misura della mancanza. Dopo avergli dichiarato tutti i suoi sentimenti però poi all’uccellino viene un dubbio. Ma al rinoceronte, mancherà un po’ anche lui?

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Marica Rocca è al suo albo di esordio ma la piacevole e scorrevole lettura non lascia intuire affatto questo aspetto. Il testo da lei scritto risulta poetico e dolce, pur mantenendo però uno un clima divertente e buffo. Proprio questo aspetto rende la lettura ancor più piacevole. Soprattutto lo è per quanto riguarda il modo particolare con cui l’autrice fa parlare la piccola bufaga. Molto interessante è infatti il modo di esprimersi del piccolo uccellino che associa ad ogni sensazione di mancanza del rinoceronte, un animale in base alla sua dimensione. Le parole del testo sono semplici, facilmente leggibili, per cui la lettura scorre senza fatica. Il testo è poi scritto in stampatello con parti di testo in grassetto colorato, rendendo ancor più facilmente leggibile il tutto. Questo, inoltre, rende l’aspetto del testo vivace e perfettamente integrato nelle illustrazioni.

Arianna Alessi realizza delle illustrazioni graziose e dolcissime. Sia il rinoceronte che la bufaga sono perfettamente caratterizzati in modo da evidenziare ancor di più i loro caratteri contrapposti. I personaggi sono disegnati in maniera semplice e nel tratto trapela tutta la dolcezza e tenerezza che fa da filo conduttore nel libro. Senza escludere, come avevamo detto già anche per il testo, gli aspetti buffi e divertenti delle vicende. Lo stile dell’illustrazione è fresco e vivace, con una palette dei colori che ben si amalgama con l’atmosfera della storia. Ne risulta quindi che le illustrazioni unite allo stile narrativo tenero e frizzante, accompagnino la lettura in maniera davvero piacevole.

Edizioni Lapis realizza un albo illustrato davvero grazioso da ogni punto di vista. Le illustrazioni e il testo si amalgamano alla perfezione tra di loro. Anche grazie ad un’ottima resa di stampa. La confezione del libro è infatti ottima, come ci ha spesso abituato la casa editrice romana.

Conclusione – Mi manchi una balena

Mi manchi una balena è un albo poetico e al tempo stesso divertente e tenero. La tenerezza è forse la parola che più di tutte lo identifica. Parla dell’importanza di esprimere i propri sentimenti. Di far capire all’altro quanto si tiene a lui, nonostante le divergenze caratteriali. Il testo e le illustrazioni trasmettono infatti questo complesso messaggio in maniera semplice e diretta, attraverso un coinvolgimento emotivo che non risulta mai forzato.

In conclusione, Mi manchi una balena è un albo illustrato assolutamente consigliato, non solo ai bambini ma anche agli adulti che desiderano esprimere i propri sentimenti. Infatti il lettore può tranquillamente immedesimarsi nella bufaga, più aperta nell’esprimere ciò che prova. Oppure nel rinoceronte, un po’ più chiuso, che ha bisogno di essere spronato per esternare i suoi sentimenti a coloro i quali è legato.