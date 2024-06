Dragon Ball: Sparking! Zero: il gioco conterrà i personaggi della serie GT?

Dragon Ball: Sparking! Zero è il titolo del momento i fan aspettano di poter giocare fin dal suo annuncio. Si tratta del nuovo capitolo videoludico della serie Bodokai Tenkaichi che ha fatto sognare milioni di bambini e adolescenza che hanno giocato il mondo di Dragon su console.

Famoso da sempre per il suo numero incredibile di personaggi, ora pare che i fan di GT potranno capire se i personaggi di questa serie ci saranno o meno in Dragon Ball: Sparking! Zero. Durante un recente panel ad un evento anime con doppiatori di vari personaggi di Dragon Ball, il famoso doppiatore americano, Sean Schemmel, sembrava suggerire di aver fatto del doppiaggio per il Super Saiyan di quarto livello 4. Se è così, questa è la prima indicazione su eventuali personaggi specifici di Dragon Ball GT che saranno inclusi in Sparking! Zero.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 20 giugno 2024

L’evento in questione era un’opportunità di domande e risposte durante l’Anime Riverside 2024. Lo YouTuber Jimmy “JimmyisaGeek” Arias ha ospitato il panel e ha posto una domanda a Schemmel e al resto del cast su come hanno trovato voci uniche per ogni personaggio diverso. E Schemmel, noto soprattutto per aver doppiato Goku e le sue numerose varianti, ha confessato che cambiare la sua voce per ogni diversa forma e trasformazione ha effettivamente reso il suo lavoro più difficile.

“Tenere traccia di tutto ciò per, ad esempio, Super Saiyan 4, Super Saiyan 3, Modalità God, è stato tutto davvero delicato” ha detto Schemmel.

La domanda in sé non riguardava Dragon Ball: Sparking! Zero in particolare, ma è ciò che è stato detto prima che ha fatto rallegrare i fan di GT all’idea che anche questi personaggi saranno nel gioco. Prima del suo commento, Schemmel ha elogiato Daman Mills, il doppiatore noto per Freezer nonché il direttore vocale principale di Dragon Ball: Sparking! Zero. Schemmel ha detto che Mills lo ha aiutato a farlo rimanere in carreggiata durante “quest’ultima partita” su cui stavano lavorando.

Mentre ancora una volta Bandai Namco non conferma che Dragon Ball GT sarà presente in Sparking! Zero, Schemmel che parlando del gioco fa immediatamente riferimento a Super Saiyan 4 è la migliore indicazione che i personaggi di Dragon Ball GT saranno presenti nel gioco. Se ciò dovesse accadere, tuttavia, non si sa ancora quando verranno aggiunti.

I trailer rilasciati in precedenza avevano come tema diverse categorie di combattenti come e Fusioni. Quindi i personaggi di GT potrebbe avere una grande rivelazione in futuro attraverso dei DLC.

Fonte – Comicbook