One Piece 1109: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece tornerà presto alla sua programmazione regolare e a confermarlo ci pensa l’anticipazione del prossimo episodio della serie di Toei Animation. L’episodio in questione è il 1109 e preparerà a un’importante battaglia tra Rufy e i Seraphim.

Ricordiamo che attualmente l’anime di One Piece si è preso una settimana di pausa dagli eventi dell’Arco di Egghead per mandare in onda un nuovo episodio speciale che rivisita i nuovi Quattro Imperatori. Ma adesso è tempo che l’anime continui con le vicende legate al manga tornando così nel vivo circa quello che sta accadendo nel laboratorio del futuro di Vegapunk. E sfortunatamente per Rufy e Zoro, a rendere tutto più complicato ci pensano i Seraphim.

Il vero problema per i due pirati è che attualmente si ritrovano ammanettati con Lucci che Kaku a causa della trappola di Stussy. Di conseguenza sono costretti non solo a combattere con loro e a unire le forze, ma anche a proteggersi mentre combattono contro queste armi militari.

Lucci si è offerto di formare una tregua temporanea con Rufy e Zoro nell’episodio precedente, finendo per essere rifiutato in modo esilarante. Ma sembra che il continuo assalto dei Seraphim vedrà Rufy prendere la difficile decisione di allearsi con i suoi nemici. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata all’anticipazione dell’ episodio 1109.

L’episodio 1109 di One Piece si intitola “Una decisione difficile! Un insolito fronte unito!” e il titolo è accompagnato da una sinossi ufficiale che riportiamo di seguito:

“Rufy e il suo equipaggio sono sulla difensiva contro l’assalto dei Seraphim. In una situazione disperata, Rufy prende la decisione sorprendente di affrontare nemici difficili. Cappello di Paglia e il CP0. Ora si forma un’alleanza non convenzionale che trascende la loro rivalità“.

L’episodio in questione debutterà in Giappone domenica 23 giugno e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. Per quanto riguarda il manga di One Piece, invece, al momento la situazione sta diventando sempre più intensa con lo svilupparsi del messaggio segreto che Vegapunk ha scatenato in caso di sua morte.

Fonte – Comicbook