Tra le uscite targate Panini Comics del 20 giugno 2024 troviamo un nuovo numero di Star Wars che prosegue la saga Droidi Oscuri, così come una nuova uscita di Conan Il Barbaro.

Inoltre arriva il quinto volume della ristampa cronologica di Teenage Mutant Ninja Turtles e, in tempo per Parigi 2024, una nuova edizione deluxe di Asterix alle Olimpiadi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 20 giugno 2024.

Le uscite Panini Comics del 20 giugno 2024

Star Wars 40

Star Wars 108

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #40, Darth Vader (2020) #40

Per salvare Lobot, Lando avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile dall’Allenza Ribelle. Ma dopo i suoi recenti exploit, riuscirà a convincerli che non è un traditore? E poi il flagello si abbatte su Coruscant: un’orda di droidi in cui alla testa c’è… Darth Vader?!

Conan il Barbaro 4

Conan il Barbaro 22

5,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #7/8

Si conclude Marchiato a morte, la seconda saga del Conan targato Titan Comics! Dopo il furto del Tocco di Tarim, i Cacciatori di gloria guidati dal Cimmero sono preda di una maledizione antica quanto il mondo! Già provato dalla recente morte di Bêlit, il più grande eroe sword & sorcery di sempre si ritrova ora alla mercé di un nemico che neppure i suoi avi sono riusciti a sconfiggere!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 5

30,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (2014) #1/4, Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #38/44

L’incontro con la simpatica quanto pasticciona crononauta di nome Renet fa compiere alle Tartarughe Ninja un’avventura attraverso il tempo a dir poco mozzafiato. Nel frattempo, riusciranno Shredder e Krang a superare le proprie divergenze e a dare vita a un’alleanza potenzialmente letale? Nell’attesa di scoprirlo, Leonardo e i suoi fratelli torneranno a scontrarsi con il loro primo nemico, Vecchio Diavolo. Questo e altro nel quinto volume della ristampa cronologica in versione deluxe della più recente – e longeva – serie delle TMNT!

Asterix alle Olimpiadi – Edizione Deluxe

34,90 €

Contiene: Astérix aux Jeux olympiques

Un’edizione da medaglia d’oro per celebrare i 65 anni di Asterix e le Olimpiadi 2024 a Lutezia… pardon, Parigi! Asterix e Obelix decidono di partecipare alle Olimpiadi e gli abitanti partono con loro per fare il tifo! Tra gag irresistibili e avvincenti colpi di scena, un omaggio gioioso alla più bella e antica delle competizioni sportive! Il volume contiene la storia originale, le tavole con le chine di Uderzo e un nutrito apparato di redazionali.

Young Jedi Magazine 1

5,90 €

Contiene: la pistola ad acqua e il frisbee di Young Jedi!