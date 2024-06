Tra le uscite Planet Manga del 20 giugno 2024 troviamo i primi volumi dell’Ultimate Deluxe Edition di D.N.Angel, di The Bugle Call e di Spring Storm and Monster, quest’ultimo offerto anche in bundle con il volume conclusivo dell’altra serie di Miyuki Mitsubachi, Namaikizakari – Ma Che Sfacciato!

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 20 giugno 2024.

Le uscite Planet Manga del 20 giugno 2024

My Home Hero 19

7,00 €

The Dangerous Convenience Store 5

15,00 €

“ORMAI È FINITA!”

Sono trascorsi tre lunghi anni dalla scomparsa di Gunwoo. Euijoon, ormai ventottenne, è nel frattempo riuscito a trovare lavoro presso un’azienda, dove viene però vessato. Tutto cambia il giorno in cui riceve una telefonata inaspettata da un numero sconosciuto… Consigliato a un pubblico maturo.

Kijin Gentosho: Demon Hunter 5

7,00 €

RACCONTI DAL PASSATO

Il fratello di Naotsugu Miura è sparito senza lasciare traccia. Gli unici indizi sembrano essere una misteriosa bambina demone e un’antica vicenda. Ma la soluzione del caso è più vicina di quanto Jinya possa immaginare…

TRATTO DALL’OMONIMA SERIE DI LIGHT NOVEL!

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 8

15,00 €

PROSEGUE L’ESAME PER DIVENIRE PROFESSIONISTI DI GO

Contrariamente a ogni previsione, Hikaru mantiene il vantaggio sugli altri concorrenti. Anzi, dimostra un autocontrollo e una serenità d’animo che gli erano sconosciuti ai tempi delle eliminatorie.

Bakuman! 8

7,50 €

MORITAKA È NEI GUAI

Disegnare un manga che esce ogni settimana su Shonen Jump non permette al protagonista di fare altro. È il momento per Moritaka di affrontare una delle sfide più ardue per un mangaka: trovare il modo di disegnare più velocemente

Uncle From Another World 5

7,00 €

LE TERME A GRANBAHAMAL? COM’È POSSIBILE?!

Sembra che ci siano stati diversi contatti tra il Giappone e l’altro mondo e lo zio di Takafumi ne approfitta per rilassarsi un po’. I misteri possono attendere, dopotutto. I guai, però, non finiscono di inseguirlo. Fortuna che con lui viaggiano dei valorosi guerrieri…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Show-Ha Shoten! 5

7,00 €

PRONTI PER LA COPPA HIYAMA?

Taiyo e Azemichi si apprestano a far ridere il pubblico sbaragliando gli altri partecipanti che gareggiano per il premio organizzato da un luminare della comicità. Piccolo problema: poco prima dell’inizio i ragazzi ricevono una notizia che per un duo di comici è come una condanna a morte.

Elden Ring: La Via Per l’Albero Madre 4

7,00 €

UNA RICHIESTA ASSURDA

Il senzaluce Lucenzo continua a esplorare l’Accademia di Raya Lucaria alla ricerca della runa maggiore. Ranni la strega gli rivela che colei che regna sovrana sulla scuola di magia, Rennala la regina del plenilunio, è sua madre e gli chiede di ottenere la runa senza ucciderla.

D.N.Angel 1

Deluxe Edition

15,00 €

UNA NUOVA EDIZIONE DEFINITIVA IN DIECI VOLUMI

Il giorno del suo quattordicesimo compleanno, Daisuke Niwa si dichiara alla ragazza di cui è innamorato. Non sa che questo lo porterà a scoprire un segreto insito nel DNA della sua famiglia. Arriva l’affascinante ladro Dark!

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 23

7,00 €

FINALE IN GRANDE STILE

Yuki inizia con entusiasmo il nuovo anno di università, ma non sa che Naruse sta per sganciarle addosso una notizia bomba che la metterà in crisi come mai prima d’ora. Preparatevi all’epilogo dell’effervescente love comedy con il personaggio maschile più sfacciato che esista.

Spring Storm and Monster 1

7,00 €

DALL’AUTRICE DI MA CHE SFACCIATO!

Una love comedy anticonvenzionale con una protagonista che sogna non l’amore, ma una vita in casa senza relazioni sociali. Ranko teme le persone ma, come in una favola moderna, un mostro dalle sembianze di un bellissimo ragazzo giungerà a metterla in pericolo…

Spring Storm and Monster 1 + Ma Che Sfacciato! 23 Bundle

14,00 €

DESCRIZIONE

Un fantastico bundle che raccoglie l’ultimo numero di Ma che sfacciato! e il primo numero di Spring Storm and Monster 1. Inoltre, solo con il bundle, un fantastico set di due cartoline esclusive in omaggio!

The Bugle Call 1

7,00 €

UN GRANDIOSO FANTASY MILITARE

Il giovane trombettiere Lucas è capace di “vedere i suoni”. Questo gli permette di guidare gli eserciti durante la battaglia e di cambiare le sorti di una guerra. Ma quando la compagnia di mercenari a cui appartiene si scontra con individui dotati di poteri sensazionali come il suo, il destino per lui inizia a cambiare…

Consigliato ai lettori di Berserk e Kingdom

Berserk Deluxe 7

50,00 €

L’EDIZIONE EXTRA-LUSSO DEL CAPOLAVORO DI KENTARO MIURA

Gatsu ha ormai raggiunto il Tempio di Albione. Trovare Caska nell’immenso campo gremito di profughi che è stato allestito fuori dalla fortezza, però, sarà un’impresa a dir poco complicata. Tanto più che inquisitori ed eretici faranno di tutto per mettergli i bastoni – e le spade – fra le ruote!