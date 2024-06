One Piece illumina Las Vegas ed Eiichiro Oda dice la sua

One Piece ha ufficialmente preso il controllo della Las Vegas Sphere per celebrare il 25° anniversario dell’anime, e l’autore della serie, Eiichiro Oda, ha condiviso la sua reazione allo spettacolo che ha illuminato il cuore e il volto di milioni di appassionati.

Toei Animation sta dando il massimo per festeggiare questo importante traguardo e la presentazione di One Piece sulla Las Vegas Sphere è stata sicuramente il momento clou. Per la prima volta, un progetto giapponese è stato presentato sulla famosa sfera, e Oda ha espresso la sua sorpresa e il suo entusiasmo per l’evento

In un messaggio speciale ai fan, Oda ha detto: “Sapevate che c’è uno schermo enorme e rotondo a Las Vegas? Questa è la prima volta che un contenuto giapponese viene trasmesso sulla Las Vegas Sphere, e One Piece è stato scelto per primo”.

Se questo video ti ha fatto venire voglia di immergerti nel mondo di One Piece o di rivivere le avventure dei Pirati di Cappello di Paglia, puoi trovare l’intera serie in streaming su Crunchyroll con audio in giapponese e italiano, insieme ai vari OVA, film e speciali. Inoltre, puoi leggere i capitoli più recenti del manga sulla libreria Shonen Jump Manga Plus.

One Piece segue le avventure di Monkey D. Luffy, un ragazzo il cui corpo ha acquisito le proprietà della gomma dopo aver mangiato il frutto del diavolo Gom Gom. Con l’obiettivo di diventare il Re dei Pirati, Rufy raduna una ciurma di diversi personaggi e si imbarca in un viaggio per trovare il tesoro più grande del mondo, il One Piece.

In aggiunta alla presentazione sulla Las Vegas Sphere, Toei Animation ha organizzato altri eventi per celebrare il 25° anniversario di One Piece. Ad esempio, ci sarà una mostra speciale a Tokyo che presenterà le illustrazioni originali di Eiichiro Oda e altri materiali esclusivi.

Inoltre, ci sarà una collaborazione con il parco divertimenti Universal Studios Japan, dove i fan potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo di One Piece. La collaborazione includerà attrazioni, spettacoli dal vivo e cibi a tema One Piece. Questi eventi speciali offriranno ai fan l’opportunità di celebrare il 25° anniversario di One Piece in modo unico e divertente.

Fonte Comic Book