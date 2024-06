Tra le uscite targate Panini Comics del 13 giugno 2024 troviamo Big Game, l’evento colossal che coinvolge tutti i personaggi del Millarworld, scritto da Mark Millar e graziato dagli stupefacenti disegni di Pepe Larraz.

Inoltre arriva il secondo volume di Blade Runner Origini e il quarto di Scorched, la serie dedicata al supergruppo composto dai personaggi nati sulle pagine di Spawn.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 13 giugno 2024.

Le uscite Panini Comics del 13 giugno 2024

Big Game

Millarworld Collection

20,00 €

Contiene: Big Game (2023) #1/5

Il primo evento con tutti i personaggi Millarworld! Qualcosa non va nel mondo: Wesley Gibson è tornato e governa nell’ombra. Riusciranno le forze combinate di Kick-Ass, Hit-Girl, Kingsman, l’Ordine Magico, Huck, Night Club e gli altri ancora a fermarlo? Testi di Mark Millar e disegni dell’artista superstar Pepe Larraz!

Scorched 4

Terminus e la Lancia di Longino

18,00 €

Contiene: Scorched (2022) #19/23

La squadra degli Scorched lotta per la propria vita contro Terminus e i Mangiatori di Pianeti, con il destino del mondo in bilico! Ma cosa è successo a Jessica Priest, alias She-Spawn? Possibile che la fondatrice del gruppo non sia più adatta a guidarlo? Certo il nuovo leader non potrà essere… Monolith?! Al suo esordio, il nuovo sceneggiatore regolare John Layman (Detective Comics)!

Blade Runner Origini 2

Scarti

18,00 €

Contiene: Blade Runner Origins (2021) #5/8, Free Comic Book Day 2021: Blade Runner Origins

Los Angeles, 2009. Qualcuno sta provocando episodi psicotici nei replicanti Nexus 4, con servitori obbedienti che si trasformano in letali assassini. Cal Moreaux, un ex detective del LAPD, ha ricevuto l’incarico di cacciare e uccidere chi è dietro a questi attacchi. Su suggerimento della dirigente della Tyrell Corporation Ilora Stahl, Cal è alla ricerca di un prototipo di Nexus 5, il probabile responsabile, e deve ritornare nei bassifondi di Los Angeles dove è cresciuto insieme alla sorella. K. Perkins e Mellow Brown creano un’appassionante saga all’interno del mondo di Blade Runner, con i disegni di Fernando Dagnino e i colori di Marco Lesko.

Dungeons & Dragons: Saturday Morning Adventures – Storie dai Forgotten Realms

16,00 €

Contiene: Dungeons & Dragons: Saturday Morning Adventures (2023) #1/4

Negli anni 80, il canale TV americano CBS produsse un adattamento animato di D&D, una serie durata tre stagioni che, anche dopo la sua cancellazione, divenne un prodotto di culto tra gli appassionati. Oggi quelle storie, rimaste incompiute, hanno finalmente un prosieguo grazie alla versione a fumetti delle avventure di Hank, Diana, Sheila, Bobby, Eric e Presto!

Star Wars: Droidi Oscuri

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Dark Droids (2023) #1/5

Chi o cosa è il Flagello e perché nessun droide ne è al sicuro? Mentre una misteriosa corruzione si diffonde come un virus da un droide all’altro, la Ribellione e l’Impero sono costretti ad affrontare il caos che ne consegue. Ma che ruolo gioca Ajax Sigma in tutto questo? E lui da che parte sta? L’orrore sta per arrivare nella galassia lontana, molto lontana per mano di Charles Soule e Luke Ross.

Darth Vader 5

L’Ombra dell’Ombra

Star Wars Collection

18,00 €

Contiene: Darth Vader (2020) #23/27

L’inedito duo composto dall’ex ancella di Padmé Amidala e da Darth Vader si imbarca in una missione contro un nemico comune. Ma cosa succede quando l’Ombra della Regina scoprirà il segreto più intimo dell’Oscuro Signore dei Sith? E poi, una colonia di rifugiati proveniente da Tatooine deve vedersela con un governatore Imperiale. Possibile che in loro aiuto possa arrivare… Vader?!

Star Wars Epic – La Saga dell’Impero Cremisi

46,00 €

Contiene: Crimson Empire (1997) #1/6, The Bounty Hunters (1999) #3, Crimson Empire II (1998) #1/6, Dark Horse Extra (2000) #21/24, Crimson Empire III (2011) #1/6, Dark Horse Presents (2011) #1, Star Wars Handbook (1999) #2

Un uomo solo contro la galassia! Il racconto sanguinario dell’ultimo membro sopravvissuto della Guardia Reale dell’Imperatore Palpatine: dalla vendetta alla redenzione, la storia di Kir Kanos lo porterà nei deserti di Yinchorr, nelle sale del potere Imperiale fino ai circoli più esclusivi della Nuova Repubblica. In un unico volume, una delle saghe più amate di Star Wars.