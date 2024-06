Tra le uscite DC targate Panini del 13 giugno 2024 troviamo la conclusione di Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere, e la maxiserie Superman: Lost, in cui l’Uomo d’Acciaio si perderà nei meandri dello spazio profondo.

Inoltre Poison Ivy fa il suo ritorno a Gotham City, mentre Hawkgirl si stabilisce a Metropolis nei due rispettivi volumi dedicati alle due eroine.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 13 giugno 2024.

Le uscite DC Panini del 13 giugno 2024

Batman 96

5,00 €

Contiene: Batman (2016) #139/140

In seguito agli eventi catastrofici di Gotham War, Batman è completamente isolato dalla sua famiglia…

…e non aiuta che stia lottando per tenere sotto controllo Zur-En-Arrh!

Ma come può fermarsi quando Gotham è minacciata dalla sua nemesi per eccellenza, Joker?

Una nuova, devastante saga orchestrata dallo sceneggiatore Chip Zdarsky!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 14

Joker 30

3,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #12

Dopo uno scontro senza esclusione di colpi durato oltre un anno, la battaglia fra i due Joker per la conquista di Gotham si conclude!

La vera identità di entrambi i clown è ormai svelata e non resta che scoprire chi conquisterà la città di Batman!

Bruce Wayne, tuttavia, non è presente: toccherà a Red Hood intervenire di nuovo per contrastare il suo nemico più grande!

Con i sensazionali disegni di Carmine Di Giandomenico!

Poison Ivy 3

Una Strana Attesa

DC Special

16,00 €

Contiene: Poison Ivy (2022) #13/18

L’aveva promesso ad Harley Quinn e l’ha fatto davvero: Poison Ivy è finalmente tornata a Gotham City!

Pamela si aspetta ora una visita del Cavaliere Oscuro in persona. Il punto è: quando?

Intanto, scopre che il pericolosissimo fungo che lei stessa ospita dentro di sé, è già arrivato in città!

Mentre cerca di capire come scongiurare un’apocalisse zombi, alla porta di Ivy bussa Killer Croc…

Hawkgirl: C’era una Volta Galaxy

DC Collection

19,00 €

Contiene:Hawkgirl (2023) #1/6

Hawkgirl è tornata ed è pronta a solcare di nuovo i cieli per riprendere il suo posto di eroina alata!

A Metropolis, sua nuova città d’elezione, Kendra Saunders troverà nuovi amici e nuovi alleati, a partire dalla dolce eroina cosmica Galaxy!

Ma Kendra ignora che la sua potente connessione con il metallo Nth abbia attirato l’attenzione di chi non ha intenzioni benevole…

Una storia su identità, impegno e amicizia ricca di azione e scoppiettanti colpi di scena!

Superman: Lost

DC Collection

29,00 €

Contiene: Superman: Lost (2023) #1/10

Un oggetto cade dal cielo, il mondo è in pericolo: la Justice League entra in azione!

Solo Superman può salvare la Terra, ma dovrà partire per un lungo viaggio, spingendosi più lontano di quanto sia mai stato.

Lontano da casa, lontano da Lois Lane, persino lontano da se stesso…

…nel profondo dello spazio, del tempo e del suo cuore, l’Uomo d’Acciaio si è perduto.

Batman 5

Fear State

DC Rebirth Collection

21,00 €

Contiene: Batman (2016) #112/117, materiale da Infinite Frontier #0

Lo Spaventapasseri ha preso il controllo e la paura si diffonde tra le strade di Gotham! e i suoi alleati pronti ad affrontare una minaccia di proporzioni gigantesche.

Il sindaco ha scatenato il Magistero di Simon Saint sulle tracce del Cavaliere Oscuro, che è diventato il nemico pubblico numero uno.

Il volume che conclude l’epico ciclo di James Tynion IV!

Batman e gli Uomini Mostro

DC Limited Collector’s Edition

29,00 €

Contiene: Batman and the Monster Men (2006) #1/6

È passato un anno da quando Bruce Wayne ha assunto l’identità del Cavaliere Oscuro e finora ha combattuto esclusivamente contro semplici criminali, sicari e scagnozzi…

…ma ora per le strade di Gotham si muovono creature mostruose che sbranano le loro vittime come bestie feroci!

In un crescendo di tensione, colpi di scena e orrore, Batman dovrà affrontare un nemico molto diverso dai malviventi con cui ha avuto a che fare fino a questo momento.

Dal grande autore Matt Wagner, una saga noir-horror divenuta un classico intramontabile, qui riproposta in un’edizione di lusso.

Batman: I Primi Anni

38,00 €

Contiene: Contiene: Batman (1940) #404/407, Detective Comics (1937) #575/578, Batman: Full Circle (1991) #1, Batman (1940) #436/439

I primi tre anni della carriera del Cavaliere Oscuro raccolti in un’edizione deluxe!

Nel primo, Bruce Wayne torna a Gotham e inizia la propria guerra contro il crimine con l’aiuto di James Gordon.

Nel secondo, si trova ad affrontare la minaccia di un letale vigilante che pattugliava le strade prima di lui…

Nel terzo anno, deve aiutare un bambino che ha visto i propri genitori uccisi da un boss della mala di Gotham: lo spietato Anthony Zucco!

Batman: Anno Uno

DC Absolute

50,00 €

Contiene: Batman (1940) #404/407

Bruce Wayne, che in seguito alla morte dei genitori ha viaggiato per il mondo, torna a Gotham con una missione da compiere: combattere il crimine!

Nella metropoli arriva anche l’integerrimo poliziotto Jim Gordon, che ben presto dovrà scontrarsi con la corruzione rampante nelle forze dell’ordine della città.

Un noir teso che racconta una delle storie più belle di Batman di sempre!

Una lussuosa edizione in due volumi: uno con la miniserie originale e l’altro con la versione ricolorata e tanti extra!

Wonder Woman 1

Wonder Woman 48

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #1

Inizia una nuova era per Diana!

La superstar Tom King (Human Target) e l’astro nascente Daniel Sampere (Crisi Oscura sulle Terre Infinite) danno vita a un ciclo narrativo destinato a fare la storia.

Dopo un sanguinoso evento, il congresso nega alle Amazzoni di poter entrare nei confini statunitensi.

Wonder Woman è ora una fuorilegge nel mondo che ha giurato di proteggere!