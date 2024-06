Yu Yu Hakusho: Togashi torna a disegnare Yusuke Urameshi

Yoshihiro Togashi è considerato un punto di riferimento per molti fan del manga. Con opere come Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, l’artista ha dimostrato un talento raro e ineguagliabile. Attualmente, Togashi è tornato a lavorare su Hunter x Hunter dopo una lunga pausa, ma non ha dimenticato il Mondo degli Spiriti. Infatti, il creatore di Yu Yu Hakusho ha recentemente condiviso un nuovo schizzo di Yusuke Urameshi con i fan.

Come potete vedere, l’artista ha utilizzato i social media per mostrare lo sketch. Sono passati anni dall’uscita degli ultimi capitoli di Yu Yu Hakusho, ma Togashi non ha mai perso il suo tocco. La sua abilità nel dar vita a Yusuke è straordinaria, e i fan della serie stanno impazzendo per questo pezzo nostalgico.

Se conoscete l’opera, questo artwork vi sarà sicuramente familiare. Il disegno che Togashi ha postato su X (Twitter) risale al 1990. È stato usato per il primo volume di Yu Yu Hakusho. L’unica cosa che manca è lo sfondo blu nuvoloso del manga, ma il ritratto di Yusuke è inconfondibile.

È chiaro che Togashi ha fatto un viaggio nella memoria con questo tributo a Yu Yu Hakusho, e i fan hanno apprezzato molto questo piccolo regalo. Se non avete ancora letto la serie, il manga di Yu Yu Hakusho è disponibile sull’app di Shonen Jump.

La dedizione di Togashi ai suoi lavori passati dimostra il suo profondo legame con le sue creazioni e con i fan che lo seguono da anni. Anche se è impegnato con Hunter x Hunter, trova ancora il tempo per onorare i suoi personaggi più iconici, dimostrando un rispetto e una gratitudine notevoli verso la sua opera e i suoi lettori.

Inoltre, questo recente schizzo ha riacceso l’entusiasmo e la nostalgia tra i fan, alimentando speranze per eventuali nuovi progetti legati a Yu Yu Hakusho. Mentre Togashi continua a esplorare nuove storie e universi con Hunter x Hunter, i fan possono solo immaginare cosa potrebbe riservare il futuro per Yusuke e il resto del cast di Yu Yu Hakusho.

Fonte Comic Book