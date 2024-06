Quando si parla di horror, pochi creatori si sono dedicati all’arte come Junji Ito e anche Hideo Kojima con i suoi metodi. Nel corso degli anni, i due sono diventati noti per il loro genio narrativo. Nei rispettivi campi, Ito e Kojima sono considerati dei veri maestri, e una recente intervista ha rivelato le loro maggiori influenze.

In un’intervista con Aera Dot, Ito e Kojima hanno parlato delle loro carriere. La pubblicazione ha approfondito le influenze dei due artisti e Ito ha rapidamente condiviso la sua principale fonte d’ispirazione. Durante gli anni del liceo, Kazuo Umezu ha avuto un enorme impatto su Ito, con la storia “Butterfly Grave” che spicca tra tutte.

Per quanto riguarda Kojima, il famoso sviluppatore di videogiochi ha trovato ispirazione in Kobo Abe. Il romanzo “La donna di sabbia” ha catturato l’immaginazione di Kojima anni fa e continua a risuonare con l’artista. I fan di Kojima Productions vorranno sicuramente leggere questo libro il prima possibile.

L’arte non esiste mai in un vuoto, e i grandi artisti hanno sempre guardato ad altri per trarre ispirazione nella creazione dei loro capolavori. Ito e Kojima sono al vertice nei loro campi, quindi è interessante scoprire cosa li ispira. All’inizio di quest’anno, Ito ha visitato Kojima Productions e Kojima ha pubblicato una foto dei due insieme nello studio. La foto ha scatenato una valanga di richieste da parte dei fan per vedere i due maestri della narrazione collaborare su un progetto. E alla luce di questa nuova intervista, sembra che queste richieste stiano diventando sempre più insistenti.

Fonte Comic Book