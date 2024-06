Nell’oscurità dei corridoi dello Studio Trigger, un nuovo progetto animato prende forma, avvolto nel mistero più fitto. Da oltre un decennio, lo studio ha dominato il panorama dell’anime con la sua arte enigmatica e visionaria. Fondato nell’agosto 2011, ha incantato gli spettatori con opere iconiche come Kill la Kill e Promare, tessendo trame avvincenti e personaggi indimenticabili.

Ma ora, nel sussurro delle ombre e nel luccichio delle stelle, emergono indizi su un nuovo capitolo da aggiungere al ricco repertorio dello Studio. È durante un’intervista rilasciata dal co-fondatore Hiroyuki Imaishi, figura misteriosa e maestra dei segreti, che si intravedono gli indizi di questo enigmatico progetto. L’incontro avviene con Wes Ball, noto regista di opere come Kingdom of the Planet of the Apes, un uomo di cinema che nutre una passione segreta per l’anime.

Nel corso della conversazione, tra rivelazioni e segreti sussurrati nell’ombra, Imaishi lascia trapelare un’anticipazione avvolta nel mistero: “Al momento sto plasmando una commedia. Il titolo rimane un enigma, ma presto sarà svelato agli occhi del mondo, anche al di là dei confini nazionali.”

Il fondatore di Studio Trigger anticipa un nuovo misterioso anime

Queste parole hanno scosso la comunità degli appassionati di anime, gettando un’ombra di curiosità su ciò che lo Studio Trigger sta cucendo nel buio. Con l’atteso ritorno di Panty & Stocking e il successo di Delicious in Dungeon, l’attenzione si fa più serrata mentre i fan scrutano l’orizzonte per intravedere il prossimo capolavoro.

Nelle profondità dell’atelier dello Studio Trigger, l’aria è carica di eccitazione e anticipazione. I corridoi echeggiano di voci sussurrate e passi frettolosi mentre gli animatori lavorano alacremente, tessendo i fili di questa nuova avventura nell’oscurità. Le luci soffuse delle sale di montaggio proiettano ombre danzanti sui muri, mentre il mistero avvolge ogni tavolo di lavoro, alimentando la fervida creatività degli artisti.

Intanto, tra le fila dei fan, cresce l’agitazione e la speculazione. Ogni indizio, ogni rivelazione, viene scrutata con attenzione maniacale, come se fosse una tessera di un enigma da risolvere. Le teorie si moltiplicano come stelle nel cielo notturno, ognuna più fantasiosa dell’altra, mentre i seguaci dello Studio Trigger si preparano a immergersi nell’incantesimo di un nuovo racconto da scoprire.

Fonte Comic Book