Manga: svelati i titoli più venduti in Giappone in questa prima parte del 2024

Nell’attuale panorama editoriale, i manga stanno facendo incetta di vendite come mai prima d’ora. L’industria è sempre stata piuttosto ampia, ma grazie ai social e allo streaming, il medium è diventato ancora più accessibile. Dalle pubblicazioni dello stesso giorno alle app digitali, il manga si è imposto come una delle sezioni più redditizie nell’editoria. E ora, un nuovo rapporto ha svelato quali serie di manga stanno vendendo di più nel 2024.

L’aggiornamento proviene da Oricon, l’organizzazione giapponese che ha pubblicato i dati relativi al primo semestre del 2024. È lì che possiamo vedere quali serie si sono distinte maggiormente nelle vendite, e come si scopre, Jujutsu Kaisen si è aggiudicato il primo posto mentre Frieren: Beyond Journey’s End è seguito al secondo posto.

Vuoi sapere quali sono le prime dieci scelte? Di seguito puoi leggere la lista di Oricon dei titoli di manga più venduti nel 2024:

Jujutsu Kaisen – 4.630.685 copie Frieren: Beyond Journey’s End – 4.350.795 copie The Apothecary Diaries – 3.790.236 copie One Piece – 2.189.898 copie Blue Lock – 2.149.862 copie Haikyu – 1.863.720 copie Spy x Family – 1.607.838 copie Kingdom – 1.607.465 copie Mashle – 1.275.234 copie My Hero Academia – 1.265.073 copie

Come potete vedere, Jujutsu Kaisen ha mantenuto il primo posto con un risultato impressionante, ma ha avuto una competizione molto serrata. Frieren: Beyond Journey’s End ha quasi usurpato Jujutsu Kaisen, e The Apothecary Diaries hanno venduto almeno un milione di copie in più di One Piece fino ad ora quest’anno.

Rimaniamo sorpresi da questo aumento delle vendite, ma gli ultimi due citati dopo Jujutsu Kaisen meritano l’impennata. Entrambi i titoli hanno rilasciato adattamenti anime di alto livello nell’ultimo anno, e gli show hanno chiaramente suscitato interesse per le rispettive serie di manga.

Per quanto riguarda i volumi singoli, Oricon ha evidenziato i pezzi più venduti del 2024. Ancora una volta, Jujutsu Kaisen si è aggiudicato il primo posto con il volume 25, ma la lista cambia da lì. One Piece ha preso il secondo posto con il volume 108. E per quanto riguarda i primi cinque, Jujutsu Kaisen appare nuovamente con il volume 26 mentre Spy x Family e Frieren si uniscono alla festa.

Fonte Comic Book