Bleach: La Guerra dei Mille Anni si prepara per il suo prossimo arco narrativo. Con due stagioni di successo all’attivo, l’adattamento del popolare manga di Tite Kubo sta riscuotendo grande successo. Non manca molto prima che Bleach: La Guerra dei Mille Anni torni in onda, e ora sappiamo che l’anime farà una comparsa speciale all’Anime Expo 2024.

L’annuncio è stato fatto oggi, mentre Anime Expo e Viz Media hanno confermato i piani per Bleach: La Guerra dei Mille Anni durante l’evento. Quindi, se desideri uno sguardo speciale ai nuovi episodi di Bleach, la première si terrà sabato 6 luglio.

“Bleach: La Guerra dei Mille Anni – Il Panel sul Conflitto – Presentato da VIZ Media. Unisciti agli attori doppiatori Derek Stephen Prince, Robbie Daymond e Xander Mobus mentre rivisitano Parti 1 e 2. Non perderti importanti annunci su BLEACH e uno sguardo esclusivo alla Parte 3 durante il panel,” ha annunciato Anime Expo. “La Prima e il Panel si terranno il 6 luglio 2024 dalle 10:00 alle 11:20 presso il Main Stage Events.”

Come puoi immaginare, i fan di Bleach sono ansiosi di vedere questo primo sguardo al terzo arco narrativo di La Guerra dei Mille Anni. Lo show ha debuttato nell’ottobre del 2022 e, sin dal suo lancio, Bleach ha sempre mantenuto alta l’attenzione degli spettatori. Nella sua ultima uscita, Bleach: La Guerra dei Mille Anni ha lasciato i fan sul filo del rasoio mentre Ichigo si trovava di fronte a Uryu.

Con l’esercito Quincy che si oppone al Re delle Anime, l’allerta non è mai stata così alta tra i Shinigami, e Ichigo non è un’eccezione. Yhwach non si fermerà finché il Re delle Anime non sarà distrutto, quindi la domanda ora è se Ichigo riuscirà a fermare il profeta Quincy.

