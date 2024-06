Slam Dunk: Inoue disegnerà una cover di Dragon Ball per i 40 anni del manga

Nonostante Dragon Ball sia in pausa, il manga continua a essere al centro dell’attenzione. Mentre aspettiamo il ritorno di Super, tutti gli occhi sono puntati sul progetto Super Gallery, che celebra i 40 anni del manga. Dal 2021, la Shueisha ha pubblicato tributi a Dragon Ball, e il prossimo contributo arriva da una leggenda del settore.

L’omaggio di Takehiko Inoue

L’artista Takehiko Inoue, celebre per Slam Dunk, è stato chiamato a partecipare al Dragon Ball Super Gallery. I fan sono impazienti di vedere la sua interpretazione di Son Goku, considerando l’immensa reputazione di Inoue nel mondo dei manga. Il progetto Super Gallery ha coinvolto numerosi artisti di spicco, e Inoue si unisce a una lista impressionante di talenti che hanno reso omaggio alla serie di Akira Toriyama.

Takehiko Inoue non è l’unico grande nome ad aver partecipato a questo progetto. La Super Gallery ha già visto la partecipazione di artisti come Masashi Kishimoto (Naruto), Tite Kubo (Bleach), Hirohiko Araki (JoJo’s Bizarre Adventure) e molti altri. Questi tributi non solo celebrano Dragon Ball, ma evidenziano anche l’impatto duraturo che il manga ha avuto su generazioni di artisti e fan.

Dal 2021, il progetto ha accolto tributi da artisti illustri, creando un mosaico di stili e interpretazioni che rendono omaggio all’eredità dell’opera del sensei Toriyama. Ogni contributo aggiunge una nuova dimensione alla serie, permettendo ai fan di vedere i loro personaggi preferiti attraverso gli occhi di alcuni dei più grandi creatori di manga. Questa celebrazione del 40° anniversario è un testamento della longevità e dell’importanza culturale di Dragon Ball.

L’attesa dei fan

I fan sono entusiasti di vedere come Takehiko Inoue renderà omaggio a Son Goku. Considerando il successo e l’influenza di Slam Dunk, l’interpretazione di Inoue promette di essere un pezzo memorabile di questa collezione. La combinazione del suo stile unico con l’iconico universo di Dragon Ball crea grandi aspettative.

Dove Trovare i Tributi Precedenti

Per chi è curioso di esplorare i contributi precedenti del progetto Super Gallery, ecco una lista degli artisti che hanno partecipato finora:

Masashi Kishimoto

Tite Kubo

Osamu Akimoto

Ryuhei Tamura

Tatsuki Fujimoto

Koyoharu Gotouge

Shinohara Kenta

Tatsuya Endo

Hiroshi Shibashi

Mitsutoshi Shimabukuro

Yusei Matsui

Hirohiko Araki

Kyosuke Usuta

Koji Inada

Mikio Ikemoto

Tadatoshi Fujimaki

Akira Amano

Kentaro Yabuki

Hideaki Sorachi

Posuka Demizu

Boichi

Shun Saeki

Yuki Tabata

Kazue Kato

Yasuhisa Hara

Shuichi Aso

Katsura Hoshino

Gege Akutami

Sui Ishida

Yusuke Murata

Yoshifumi Tozuka

Takeshi Obata

Naho Oishi

Hiroyuki Asada

Toyotaro

Conclusione

Il progetto Super Gallery continua a essere una celebrazione vibrante e creativa dell’universo di Dragon Ball. Con contributi da alcuni dei più grandi nomi del manga, i fan possono aspettarsi tributi che onorano e reinventano i loro personaggi preferiti. L’attesa per il contributo di Takehiko Inoue è alta, e non c’è dubbio che sarà un’aggiunta preziosa a questa straordinaria collezione.

Fonte Comic Book