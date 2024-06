L’attesissimo crossover anime dell’anno è in arrivo quest’estate: Baki Hanma Vs. Kengan Ashura sbarcherà su Netflix il 6 giugno. Questo nuovo anime non si basa su alcun manga o light novel, rendendo incerti gli esiti degli scontri. Gli appassionati di anime possono già iniziare a dibattere sui possibili vincitori, grazie all’annuncio di Netflix sui combattenti che rappresenteranno il figlio dell’Orco e Ohma Tokita.

Ecco un’anteprima degli scontri che animeranno questo epico crossover:

Primo Scontro: Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama

Saw Paing, maestro di Lethwei, l’antica arte marziale birmana, rappresenta il Villaggio dell’Alba in “KENGAN ASHURA”. Dall’altra parte, Kaoru Hanayama di “BAKI”, il più temibile combattente del Giappone e leader del clan yakuza Hanayamagumi, che ha preso il comando come secondo boss a soli 15 anni.

Secondo Scontro: Raian Kure vs. Jack Hammer

Raian Kure, conosciuto come il più brutale membro del clan di assassini Kure in “KENGAN ASHURA” e rappresentante della Under Mount, Inc., sfida Jack Hammer, combattente canadese di “BAKI”. Hammer ha raggiunto una forma fisica eccezionale grazie a doping estremo e metodi di allenamento non convenzionali.

Terzo Scontro: Ohma Tokita vs. Baki Hanma

Il clou dell’evento vede i due protagonisti principali affrontarsi in un duello che rimarrà nella storia. Ohma Tokita, con la sua visione acuta e lo stile di combattimento Nikostyle, si scontra con Baki Hanma, il giovane campione deciso a superare suo padre, la creatura più forte del mondo.

Baki Hanma Vs. Kengan Ashura: Pronti a Combattere

Il crossover, che debutterà su Netflix il 6 giugno, adotterà lo stile di animazione di Baki, più tradizionale rispetto allo stile in CGI utilizzato per Kengan. Lo studio d’animazione TMS Entertainment è alla guida di questo progetto, promettendo scontri epici che saranno tra i più memorabili dell’anno.

L’incontro tra Baki Hanma e Kengan Ashura rappresenta un evento unico nel panorama degli anime, unendo due delle serie più iconiche e amate dai fan delle arti marziali. Questa collaborazione non solo mette in luce i protagonisti più forti e determinati, ma offre anche un’esperienza visiva straordinaria grazie alla qualità dell’animazione. Ogni combattimento sarà un mix esplosivo di tecnica, forza bruta e strategia, portando gli spettatori in un viaggio emozionante e imprevedibile. La fusione degli universi di Baki e Kengan è un sogno che si avvera per molti appassionati, promettendo momenti di alta tensione e adrenalina pura che terranno incollati gli spettatori allo schermo fino all’ultimo pugno.

