Tra le uscite Planet Manga del 30 maggio 2024 troviamolo speciale romanzo Spy x Family – Ritratto di Famiglia, raccolta di storie brevi della famiglia Forger.

Inoltre arrivano i nuovi volumi di titoli come Arpeggio of Blue Steel, Darwin’s Game, True Beauty, Undead Unluck, The Witch and the Beast e tanti altri.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 30 maggio 2024.

Le uscite Planet Manga del 30 maggio 2024

Arpeggio of Blue Steel 24

9,00 €

Proprio quando stava per infliggere il colpo di grazia a Musashi, Bismark è stata costretta a ritirarsi nelle profondità marine dall’arrivo di Shinano. Intanto, tra le navi della Nebbia serpeggia il dubbio: cosa dovranno fare ora che il Verdetto ha decretato che possono agire liberamente?

True Beauty 11

14,90 €

LA ROTTURA TRA SEOJUN E JUGYEONG PESA SUL CUORE

Per fortuna c’è Suho a tirare su un po’ il morale a Jugyeong, mentre Seojun si butta a capofitto nella nuova carriera di cantante. Ma qualcosa di sinistro sembra incombere: una fan un po’ troppo appassionata renderà la vita difficile a tutti…

Spy x Family – Ritratto di Famiglia

13,00 €

DEDICATO AI FAN DELLO SPY MANGA PIÙ EFFERVESCENTE DEL MOMENTO

Una raccolta di storie che presenta una veste inedita della famiglia Forger, raccontando eventi non presenti nel manga. Ciascuna Mission è incentrata su un personaggio diverso, fra uscite in campeggio, ardenti colpi di fulmine e… un ritratto di famiglia!

DAL MANGA È STATO TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Yawara! 7

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

TENERE SOTTO CONTROLLO LE EMOZIONI

1988, Olimpiadi di Seul: chi tra la giapponese Inokuma, la canadese Rockwell, la belga Berckens e la sovietica Teleshkova disputerà la finale nella categoria Open? Quel che è certo, è che Yawara dovrà farsi valere!

The Witch and the Beast 9

7,00 €

IL TANTO AGOGNATO INDIZIO

Ashaf e Guideau hanno sconfitto la regina della notte e possono fare ritorno nel loro mondo. Sono diretti verso una città… magica, dove sperano di scoprire dove si nasconde Angela. L’impresa si rivelerà tutt’altro che facile…

Undead Unluck 15

Planet Action 81

5,20 €

NON C’È PIÙ TEMPO PER ESITARE

Juiz è pronta a cedere il suo posto, passando il testimone all’unica persona in grado di salvare il futuro di tutti. L’ultima fatidica battaglia è alle porte e il momento a lungo atteso è arrivato: che abbia inizio il nuovo loop!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Darwin’s Game 29

5,90 €

NEL PASSATO… PER IL FUTURO DEL MONDO

Il Darwin’s Game sta per concludersi. Tutto si complica e il nemico sta per fare la mossa decisiva… Kaname riuscirà a salvare il mondo? E che cosa ne sarà dei Greed?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Sidooh 24

7,00 €

Sfuggito agli orrori della guerra, l’esercito dello shogunato viene messo con le spalle al muro. Lo shogun Yoshinobu Tokugawa ordina a Shotaro di recarsi a Kazusa e uccidere Rugi. Shotaro e gli altri si recano al quartier generale del “Villaggio dal cuore puro”, dove Shotaro assume le sembianze di Yoshinobu Tokugawa: riuscirà a ingannare tutti quanti?

Death Note 3

5,20 €

Light riesce con ingegno e con l’aiuto di Ryuk a sviare la maggior parte dei sospetti che Elle nutre su di lui, tanto che le telecamere spia vengono rimosse da casa sua. Ma Elle lavora di intuito, e in fondo alla sua mente un tarlo alimenta la diffidenza che prova per Light. Il misterioso super investigatore decide quindi di non abbandonare la “pista Light”, ma di cambiare totalmente approccio. Pur senza rivelare il proprio vero nome, Elle si presenta direttamente a Light, con l’obbiettivo di studiarne da vicino le mosse e le reazioni. I due avversari sono ora faccia a faccia, in un mortale gioco che verrà vinto dal più scaltro.

Death Note 4

5,20 €

Le mosse di Misa, il secondo Kira, si fanno sempre più audaci, rischiando di compromettere la posizione di Light. Il ragazzo decide dunque di agevolare il loro incontro seguendo le indicazioni del suo pericoloso e misterioso alleato. Misa riesce in tal modo a conoscere l’identità del primo Kira, e si presenta da lui offrendogli la più completa collaborazione. Quella che potrebbe essere un’alleanza imbattibile finisce però per tramutarsi in un cappio stretto attorno al collo di Light. L’acume di Elle si approfitta dell’ingenuità di Misa, che viene arrestata, costringendo Light a una drastica decisione.

Fire Force 1

5,20 €

LA NUOVA OPERA DEL GENIALE AUTORE DI SOUL EATER!

In un mondo in cui le persone si trasformano in mostri di fuoco sono state costituite unità speciali di pompieri per far fronte a immani minacce. L’Ottava Brigata di Tokyo è una di queste… e Fire Force racconta la sua storia!

Fire Force 2

5,20 €

LA NUOVA OPERA DEL CREATORE DI SOUL EATER: ATSUSHI OHKUBO!

Doveva essere una semplice competizione ma l’intervento di un individuo misterioso ha completamente cambiato le carte in tavola. Ora Shinra Kusakabe e gli altri partecipanti rischiano di perdere non solo la gara, ma anche la vita!

Fire Force 3

5,20 €

DAL GENIALE AUTORE DI SOUL EATER

Shinra non immaginava quanto la sua vita sarebbe cambiata entrando nella Fire Force. Sapeva di dover affrontare gli incendiati… ma non sono solo loro che l’ottava brigata dei pompieri speciali dovrà combattere nel terzo volume del nuovo manga di Atsushi Ohkubo.