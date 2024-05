Forse non tutti sanno che… | Recensione

Un albo illustrato bellissimo, consigliato a qualsiasi età e a cui ci si affeziona sin da subito. Un libro per capire che non esiste soltanto una via per raggiungere la meta. E che, in fondo, non esiste una strada più giusta dell’altra per farlo.

Alfredo Paniconi 2024-05-23T07:00:14+02:00 Un albo illustrato bellissimo, consigliato a qualsiasi età e a cui ci si affeziona sin da subito. Un libro per capire che non esiste soltanto una via per raggiungere la meta. E che, in fondo, non esiste una strada più giusta dell’altra per farlo. Testi: Michela Nodari Illustrazione: Matilde Tacchini Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 32 pp. Formato: 17x24cm, Cartonato Uscita: Maggio 2024 Prezzo: 16€

La vita è un cammino pieno di bivi. Alcuni tracciati dal nostro percorso di crescita, altri scelti espressamente da noi. Non esistono in realtà dei veri e propri traguardi, se non quelli che ci prefiggiamo noi stessi. Per raggiungerli ci sono diversi itinerari possibili. C’è chi fin da subito ha le idee chiare sul dove vuole arrivare e come. Chi invece ha bisogno di tempo, di elaborare, ci conoscersi meglio e infine partire. Non c’è un modo giusto o uno sbagliato. C’è solo il modo più adatto a noi. Proprio di questo parla il delizioso albo illustrato che vi faremo conoscere oggi. Forse non tutti sanno che… scritto da Michela Nodari, illustrato da Matilde Tacchini e pubblicato da Kite Edizioni nel maggio 2024.

La storia narrata in questo albo vede la migrazione delle cicogne verso luoghi più caldi quando arriva il freddo. Tutte partono spedite e arrivano veloci e sicure dritte alla meta. Solo una invece, strada facendo perde un po’ la rotta. O meglio, ne trova una alternativa. Magari un po’ più lunga rispetto a quella intrapresa dalle altre cicogne, ma sicuramente molto più interessante e avventurosa. La vediamo arrivare tra i ghiacci del polo nord, nelle caotiche città, nelle fredde brughiere, nelle polverose terre africane e australiane. Insomma, si perde. Ma questo suo percorso alternativo, sebbene le costi più tempo, alla fine la porta alla meta con un bel bagaglio di esperienze da raccontare alle sue compagne.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Michela Nodari è alla sua seconda pubblicazione, dopo il suo libro d’esordio con cui ha riscosso un grande successo lo scorso natale, Un Natale da Elfo, con le illustrazioni di Cecilia Fallongo, pubblicato da Feltrinelli. In questo albo il suo testo è snello, conciso e soprattutto musicale. L’autrice riesce a raccontare le vicende narrate in modo che queste scivolino fluidamente in perfetta simbiosi con le illustrazioni, in cui spesso si trova in contrapposizione comica.

Per quanto riguarda l’illustratrice, Matilde Tacchini, è alla sua seconda pubblicazione con Kite. Nella prima, Quando ho perso la testa, era in veste di autrice, con le illustrazioni di Mercè Gali. In questo albo si cimenta invece come illustratrice e lo fa in maniera impeccabile. Le sue illustrazioni sono buffe e narrative, ma non per questo didascaliche. Riempiono le pagine di colore e allegria riuscendo ad arricchire un testo piuttosto asciutto.

Forse non tutti sanno che spiega in modo chiaro e senza troppi fronzoli, come non ci sia un modo giusto o sbagliato di affrontare un percorso. Ognuno di noi è diverso, per cui è anche differente il modo in cui ci approcciamo a determinate situazioni e raggiungiamo alcuni obiettivi. Inoltre rende evidente in maniera dolce e buffa, che anche coloro che sono meno organizzati o dotati, possono comunque raggiungere dei traguardi che non ci si aspetterebbe da loro. Ci vuole solo un po’ più di tempo o pazienza. Questo importante messaggio è veicolato in maniera dolce e sapiente, tanto da toccare la sensibilità e commuovere. Il linguaggio visivo/testuale è infatti d’impatto e colpisce per la semplicità e leggerezza con cui riesce ad affrontare un argomento così profondo e importante.

In questo albo illustrato Kite Edizioni, ci ripropone il suo delizioso formato compatto che si sposa perfettamente con questa tipologia di libro. Ogni aspetto di questo splendido albo è curato nei minimi dettagli. A partire dalle buffissime sguardie: quelle iniziali, con la cicogna intenta a fare stretching prima di partire e quella finali in cui racconta le avventure che ha vissuto. Fino ad arrivare alla bellissima copertina di grande impatto, il font di scrittura, adattissimo alla narrazione e alla qualità di stampa che valorizza i colori e le illustazioni.

Conclusione – Forse non tutti sanno che…

Forse non tutti sanno che è un albo illustrato prezioso e immancabile per tutti coloro che amano percorrere delle strade diverse dalle consuete. Veicola un messaggio importantissimo in modo dolce e facilmente comprensibile. Sono proprio la dolcezza e semplicità i punti di forza di questo libro, perfettamente espressi dal testo e dalle illustrazioni. Il protagonista, una cicogna un po’ sbadata, cattura subito la simpatia del lettore e lo coinvolge nelle vicende della storia per trasmettere in maniera ancor più efficace il tema.

In conclusione, Forse non tutti sanno che è un albo illustrato poetico ma dal contenuto estremamente concreto. Infatti è consigliato in particolar modo per quei bambini che hanno delle difficoltà ad essere al passo con gli altri a scuola, per i più svariati motivi. Ma è un libro con un messaggio trasversale importante anche per gli adulti, per comprendere meglio che non esiste un solo modo di fare le cose e neanche un solo modo di raggiungere le proprie mete nella vita. Proprio perché le altre strade che si possono intraprende, magari più lunghe e complicate, possono essere altrettanto interessanti e arricchenti, di quelle più rapide e semplici.