Il visionario dietro One Piece ha continuato a stupire il mondo con la sua ingegnosità nascosta. Per oltre due decenni, Eiichiro Oda ha intessuto un’intricata narrazione in cui Luffy e la sua ciurma si sono avventurati nei mari. Ora, mentre il manga volge al suo epilogo, uno spettro di anticipazione aleggia nell’aria, e gli occhi avidi si volgono verso l’eroe del cappello di paglia per svelare il mistero dietro il Gear Fifth.

Una teoria affascinante, condivisa online da un anonimo scrutatore delle tenebre, suggerisce che il Frutto del Diavolo Zoan di Luffy nasconda poteri oscuri e inesplorati. Secondo questo enigmatico teorico, i Frutti Zoan potrebbero celare una volontà propria, un’intelligenza sopita che attende pazientemente di emergere. Intrigante, vero? Ma non finisce qui. Si dice che nella forma Nika, lo stato di risveglio del Frutto del Diavolo, la personalità di Luffy subisca una metamorfosi sconcertante, adattandosi alla volontà del suo possesso.

One Piece: una teoria afferma che i poteri di Luffy potrebbero ritorcersi contro

È qui che entra in gioco il Vodou haitiano, una pratica antica e misteriosa in cui gli spiriti, noti come lwa, fungono da ponte tra l’umano e il divino. Secondo il teorico, i Frutti del Diavolo potrebbero essere legati a questo antico rito, cercando di comunicare con il mondo terreno attraverso la manifestazione fisica. Il tutto si complica ulteriormente con il concetto di possessione spiritica, un tema centrale nei rituali vodou, in cui un individuo diventa il veicolo attraverso cui uno spirito può manifestarsi.

C’è forse un’oscura verità celata dietro il Gear Fifth di Luffy, un legame sottile con entità divine che solo ora sta emergendo alla luce del giorno. E se questa teoria rivelasse il vero potere dietro i Frutti Zoan? Solo il tempo, e forse l’abilità di Luffy, potranno sciogliere questo enigma avvolto nel mistero. Cosa ne pensate di questa teoria di One Piece?

Fonte Comic Book